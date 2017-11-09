التسويق والمبيعات بطلا" لدوري يمن موبايل لسباعية القدم

شبطة اخبار الجنوب - صنعاء -

توج فريق التسويق والمبيعات عصر أمس بطلا" لدوري (يمن موبايل الداخلي لكرة القدم السباعية) الذي تنظمه الشركة بمشاركة 90 موظفا" موزعين على ثماني فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين :.ضمت المجموعه الاولى ( مكتب المدير التنفيذي، الفريق الفني، خدمة العملاء، التراسل )



بينما ضمت المجموعة الثانية (الموارد البشرية، المشتريات والمخازن، التسويق والمبيعات، الإدارة المالية ).



جاء تتويج التسويق والمبيعات بلقب المسابقة بفوزه عصر أمس على فريق الإدارة المالية في نهائي البطولة الذي احتضنه ملعب نادي 22 مايو بحضور المهندس صادق مصلح رئيس مجلس الإدارة والمهندس عامر هزاع المدير التنفيذي وجمع غفير من موظفي الشركة بنتيجة قوامها أربعة صفر .



تقدم التسويق في الشوط الاول عبر لاعبه حسين المنتصر.

وفي الشوط الثاني ضاعف فريق التسويق الغلة التهديفية وسجل ثلاثة أهداف حملت توقيع علي النويرة وحسين المنتصر هدفين ليتوج التسويق والمبيعات بلقب البطولة في نسختها الثالثة

وجرت قبل النهائي مباراة تحديد المركز الثالث التي انتهت بفوز صعب لفريق خدمة العملاء على نظيره فريق مكتب المدير التنفيذي بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل للمدير التنفيذي مطيع النهاري (هدفين) وسجل لخدمة العملاء نجيب الاصبحي وإسماعيل الذاري (هدفين) .



عقب ذلك قام المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل ومعه بعض مدراء إدارات الشركة بتكريم الابطال بالكؤوس والميداليات الملونة في ألعاب القدم وتنس الطاولة والشطرنج وهم على النحو الآتي :.

كرة القدم

التسويق والمبيعات بطل المسابقة كأس + ميداليات ذهبية

الإدارة المالية كأس +ميداليات فضية

خدمة العملاء كأس +ميداليات برونزية

علي النويرة هداف البطولة ومحمد موسى أفضل حارس

وعبدالرؤوف الميرابي اللاعب المثالي

وفريق التراسل الفريق المثالي



لعبة الشطرنج

انور الحيمي الأول

عبدالله الأسدي الثاني

محمد الهاملي الثالث



تنس الطاولة

ابراهيم محمد إبراهيم الأول

ايمن العبسي الثاني

عادل العزيري الثالث

كما جرى تكريم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة والمبرزين فيها .

