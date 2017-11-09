التسويق والمبيعات بطلا" لدوري يمن موبايل لسباعية القدم   اليونسيف تنتقد شحة الجهود الانسانية تجاه المعاناة في اليمن   الرئيس صالح: الأمم المتحدة وروسيا وراء وصول الفريق الطبي الروسي إلى اليمن   عضو الهلال الاحمر نبيل السحيقي يتعرض لاعتداء مع اسرته    وزيرا الشباب والرياضة والاتصالات يكرمان الفائزين في بطولة يمن موبايل لتنس الميدان   تهانينا للشيخ: سنان العجي بعقد قران نجله الاكبر الشيخ: عبدالولي سنان العجي    اختتام فعاليات مهرجان يمن موبايل الترويجي الثاني (اعيادنا محبه)   النص الكامل لمقابلة الرئيس صالح مع قناة ( اليمن اليوم)   الأرصاد ينبه من تدفق السيول في الشعاب والوديان   يمن موبايل تنظم مهرجانها السنوي الترويجي الثاني ( اعيادنا محبه)  
الصفحة الرئيسية
أخبـار وتقاريـر محلية
تربية و ثقافــة وفنــون
شباب ورياضة
حقـوق - حريـات - مجتمع
شئون دولية ومغتربين
آراء حـــرة
صورة و تعليق
الد ين والحياة
سيا حة وتراث
بانـورامـــــــا
الام والطفل
محليات
الام والطفل
بانـورامـــــــا
الد ين والحياة
ا جتما عيات
أخبـار وتقاريـر محلية
شبكة أخبار الجنوب - يمن موبايل

التسويق والمبيعات بطلا" لدوري يمن موبايل لسباعية القدم
الخميس, 09-نوفمبر-2017
شبطة اخبار الجنوب - صنعاء -
توج فريق التسويق والمبيعات عصر أمس بطلا" لدوري (يمن موبايل الداخلي لكرة القدم السباعية) الذي تنظمه الشركة بمشاركة 90 موظفا" موزعين على ثماني فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين :.ضمت المجموعه الاولى ( مكتب المدير التنفيذي، الفريق الفني، خدمة العملاء، التراسل )

بينما ضمت المجموعة الثانية (الموارد البشرية، المشتريات والمخازن، التسويق والمبيعات، الإدارة المالية ).

جاء تتويج التسويق والمبيعات بلقب المسابقة بفوزه عصر أمس على فريق الإدارة المالية في نهائي البطولة الذي احتضنه ملعب نادي 22 مايو بحضور المهندس صادق مصلح رئيس مجلس الإدارة والمهندس عامر هزاع المدير التنفيذي وجمع غفير من موظفي الشركة بنتيجة قوامها أربعة صفر .

تقدم التسويق في الشوط الاول عبر لاعبه حسين المنتصر.
وفي الشوط الثاني ضاعف فريق التسويق الغلة التهديفية وسجل ثلاثة أهداف حملت توقيع علي النويرة وحسين المنتصر هدفين ليتوج التسويق والمبيعات بلقب البطولة في نسختها الثالثة
وجرت قبل النهائي مباراة تحديد المركز الثالث التي انتهت بفوز صعب لفريق خدمة العملاء على نظيره فريق مكتب المدير التنفيذي بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل للمدير التنفيذي مطيع النهاري (هدفين) وسجل لخدمة العملاء نجيب الاصبحي وإسماعيل الذاري (هدفين) .

عقب ذلك قام المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل ومعه بعض مدراء إدارات الشركة بتكريم الابطال بالكؤوس والميداليات الملونة في ألعاب القدم وتنس الطاولة والشطرنج وهم على النحو الآتي :.
كرة القدم
التسويق والمبيعات بطل المسابقة كأس + ميداليات ذهبية
الإدارة المالية كأس +ميداليات فضية
خدمة العملاء كأس +ميداليات برونزية
علي النويرة هداف البطولة ومحمد موسى أفضل حارس
وعبدالرؤوف الميرابي اللاعب المثالي
وفريق التراسل الفريق المثالي

لعبة الشطرنج
انور الحيمي الأول
عبدالله الأسدي الثاني
محمد الهاملي الثالث

تنس الطاولة
ابراهيم محمد إبراهيم الأول
ايمن العبسي الثاني
عادل العزيري الثالث
كما جرى تكريم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة والمبرزين فيها .
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسال
طباعة
RSS
إعجاب
نشر
نشر في تويتر
اخبار اليمن
المزيد من "أخبـار وتقاريـر محلية"
عناوين أخرى
أخبـار وتقاريـر محلية: اختتام فعاليات مهرجان يمن موبايل الترويجي الثاني (اعيادنا محبه)
أخبـار وتقاريـر محلية: النص الكامل لمقابلة الرئيس صالح مع قناة ( اليمن اليوم)
أخبـار وتقاريـر محلية: الأرصاد ينبه من تدفق السيول في الشعاب والوديان
أخبـار وتقاريـر محلية: يمن موبايل تنظم مهرجانها السنوي الترويجي الثاني ( اعيادنا محبه)
أخبـار وتقاريـر محلية: مؤتمر إب يحدد أماكن تجمع جماهيرة قبل دخول صنعاء للمشاركة بمهرجان التأسيس
أخبـار وتقاريـر محلية: اجتماع برئاسة الصماد يقرخطة تأمين مهرجان احتفال المؤتمر بتأسيسه وتسهيل دخول المشاركين
أخبـار وتقاريـر محلية: دمت - ورشة عمل حول حقوق الطفل وانتخاب مجلس محلي لاطفال المديرية
أخبـار وتقاريـر محلية: بن حبتور يرأس اجتماعا للجنة معالجة أوضاع السجون والسجناء
أخبـار وتقاريـر محلية: مصدر بالخارجية: تصريحات أمين الجامعة العربية داعمة للعدوان
أخبـار وتقاريـر محلية: البرلمان يدعو الحكومة للحضور السبت القادم
أخبـار وتقاريـر محلية: توضيح هام من مؤسسة الاتصالات بشأن خدمة الإنترنت
أخبـار وتقاريـر محلية: الزوكا يحث الاعلاميين على ايصال رسالة المؤتمر الوطنية الكبيرة
أخبـار وتقاريـر محلية: لبوزة يشدد على سرعة البت في قضايا المال العام
أخبـار وتقاريـر محلية: النائب العجي يعزي أل مسمار في وفاة الفقيد ( عبدالله صالح مسمار )
أخبـار وتقاريـر محلية: الزوكا في اجتماع تنظيمي بمديرية دمت - ندعو المغرر بهم للعودة للوطن
أخبـار وتقاريـر محلية: ( يمن موبايل) تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 %
أخبـار وتقاريـر محلية: النائب العجي يعزي الشيخ/علي العجي واخوانه بوفاة والدتهم
أخبـار وتقاريـر محلية: شركة يمن موبايل تشارك في رعاية حفل تكريم اوائل الثانوية العامة
أخبـار وتقاريـر محلية: الصماد : حكومة الانقاذ ستصرف مرتبات الموظفين قبل رمضان
أخبـار وتقاريـر محلية: تصريح لمصدر مسؤول في الامانة العامة للمؤتمر (نص التصريح)
أخبـار وتقاريـر محلية: كلمة الرئيس الصالح في الاجتماع التنظيمي للقطاع النسوي بالمؤتمر
أخبـار وتقاريـر محلية: حملة واسعة لتنظيف العاصمة .. جمعان يؤكد صرف مرتبات عمّال النظافة
أخبـار وتقاريـر محلية: وزير الصحة يوجه المستشفيات بمعالجة مرضى الكوليرا مجانا
أخبـار وتقاريـر محلية: رائدون للتنمية المستدامة تؤهل عددا من مدارس دمت - الضالع وتقدم سلال غذائيه للارامل
أخبـار وتقاريـر محلية: الصناعة تقر آلية جديدة لبيع الغاز المنزلي

آراء حـــرة
تربية و ثقافــة وفنــون
صورة و تعليق
جميع حقوق النشر محفوظة 2017 لـ(شبكة أخبار الجنوب)