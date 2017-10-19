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أخبـار وتقاريـر محلية
شبكة أخبار الجنوب - الزعيم صالح

الرئيس صالح: الأمم المتحدة وروسيا وراء وصول الفريق الطبي الروسي إلى اليمن
الخميس, 19-أكتوبر-2017
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أجرت قناة اليمن اليوم مقابلة تلفزيونية مع الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام، وذلك في أول ظهور تلفزيوني له بعد اجرائه عملية جراحية ناجحة.

وكشف الزعيم صالح في المقابلة عن دعوة تلقاها من أحد المعاهد الروسية لحضور مؤتمر الطاولة المستديرة لمناقشة الارهاب وكيف يتم مواجهته، وكيفية خروج اليمن من الازمة ومن الحرب الدائرة في اليمن، مؤكدا ان الدعوة محل دراسة وبحث.

موقع شبكة اخبار الجنوب .. ينشر نص المقابلة:


• فخامة الأخ الزعيم الحمد الله على سلامتكم وعلى نجاح العملية الجراحية التي اجريت لفخامتكم من قبل الفريق الطبي الروسي ومعاونة الاطباء اليمنيين والفنيين، الملايين من اليمنيين تابعوا بقلق مجريات الفحوصات الطبية وإجراء العملية وخاصة في ظل الشائعات التي روج لها البعض عن صحتكم العامة وكثير من المراقبين ايضا العرب والاجانب كانوا يتابعون حالتكم الصحية فما هي نوع العملية التي أجريت لكم وما هي نتائجها وهل هناك مضاعفات أخرى أظهرتها الفحوصات الطبية التي أجريت لفخامتكم وما هي كلمتكم التي توجهونها للشعب.. ؟؟؟

.. شكرا جزيلا صحتي العامة جيدة والحمد لله أجريت عملية من قبل فريق طبي روسي وبمعاونة أطباء الأطبا ءاليمنيين وكانت العملية ناجحة بكل المقاييس ولا هناك أي قلق، الصحة العامة جيدة أجريت بعض الفحوصات الطبية، للأذن والحنجرة للمعدة للقلب لكل شيء والعملية الجراحية هي للعين اليسرى للشبكية والمياه البيضاء كانت العملية ممتازة ومشكورين الفريق الروسي الذي أولى عناية خاصة ولفتة كريمة من قبل القيادة الروسية برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين فكانت لفتة طيبة، ولنا في إنتظار مجيء الفريق الطبي الروسي أكثر من سنة لم تسمح لهم غرفة عمليات العدوان الموجودة في الرياض للوصول الى اليمن، حتى من ضمنها ابني كان طالع على الطائرة من الاردن لم تسمح له السلطات السعودية بالمجيء مع الفريق الطبي الروسي، وكانوا غير عارفين بالفريق الطبي الروسي صراحة، لكن كاناصرار الروس والامم المتحدة على مجيء الفريق الذي صار لها أكثر من سنة، فجاء الفريق الحمد لله تكللت العملية بالنجاح، وأكرر الشكر والتقدير للقيادة الروسية، وأتوجه بالشكر لكل أبناء الوطن في الداخل والخارج رجالا ونساء والذين سألوا وتابعوا سير العملية والحالة الاعلامية المهولة من قبل اعداء الوطن التي روجت بأكاذيب، وكما هي عادتها، أكاذيب واضحة أنه الرئيس علي عبد الله صالح في غيبوبة وأنه في حالة صحية متدهورة، وأنه محاولة اغتيال في يوم 11، وهذه من شغلات العدو الحرب النفسية لكن عناية الله سبحانة وتعالى،وأنا بين أهلي وعشيرتي بين شعبي لا أقلق ولا أخاف، وأوجه هذه الرسالة لكل أعداء الوطن: كفوا عن أذائكم لليمن، كفوا عن أذائكم لليمن ستكونوا نادمين نادمين في السنوات القادمة عن أذائكم لليمن وقتل أطفال اليمن ونساء اليمن ومصانع اليمن ومدارس اليمن وجامعات اليمن، كفوا عن أذائكم يكفيكم أذى لهذا الشعب اليمني العظيم صاحب التاريخ العريق.
فأكرر التحية والشكر لكل أ بناء الوطن في الداخل والخارج الذين سألوا عني وأطمأنوا، وأطمئن الجميع أن صحتي في خير والحمد لله ولا عندي أي مشكلة فأكرر الشكر للفريق الطبي الروسي والى الفريق الطبي اليمني المساعد.

• هل صحيح أن هناك ترتيبات لسفركم خارج اليمن ؟

.. فيه هناك دعوة من أحد المعاهد الروسية لحضور مؤتمر الطاولة المستديرة لمناقشة محطتين المحطة الأولى:الارهاب وكيف يتم مواجهة الارهاب، المحطة الثانية: هي كيف خروج اليمن من هذه الازمة ومن الحرب الدائرة في اليمن هذه المحطتين الذي فهمتها والدعوه محل دراسة ومحل بحث حول تلبية هذه الدعوة.

• وبالنسبة للجانب الصحي ليس هناك أي ترتيب للسفر من أجل العلاج ؟

.. لا لا الحمد لله لا يوجد أي ترتيبات صحية، صحتي تمام وأنا أتعالج هنا في اليمن ما يحتاج السفر للخارج على الاطلاق، هذا قد طلبوه أكثر من مرة وهو عذر أنه كيف يخرجوا صالح من اليمن ما بيخرج.

• شكرا فخامة الزعيم وشكرا لكل ابناء شعبنا الذين تابعوا حالتك الصحية ونتمنى لكم المزيد من الصحة والعافية ان شاء الله.
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