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أخبـار وتقاريـر محلية
شبكة أخبار الجنوب - يمن موبايل

وزيرا الشباب والرياضة والاتصالات يكرمان الفائزين في بطولة يمن موبايل لتنس الميدان
الجمعة, 13-أكتوبر-2017
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
كرم صباح اليوم وزيرا الشباب والرياضة حسن زيد والاتصالات جليدان حمود جليدان الفائزين في بطولة يمن موبايل المفتوحه الرابعة لتنس الميدان التي نظمها اتحاد اللعبة على ملاعبه بمشاركة 140 لاعبا ولاعبه موزعين على ست فئات عمرية هي البراعم والناشئين والشباب والرواد والمعاقين حركيا رجال وبنات
وفي الحفل الختامي التكريمي القى وزير الشباب والرياضة حسن زيد كلمة هنا فيها الفائزين بالمراكز الاولى كما اشاد بنشاط اتحاد تنس الميدان وقيادته
وقال ان وزارة الشباب والرياضة تثني على أي نشاط رياضي يقام في الوقت الراهن ، وفي ظل الظروف العصيبه من عدوان غاشم هو الاوسع والاكثر حقدا
واضاف ان اقامة نشاط رياضي هو بمثابة رسالة نوجهها للمجتمع الدولي وان ارادة اليمنيين اكبر من عدوانهم البغيض.. وان الانتصارات الرياضية ما هي الا تعبير عن ارادة الانسان اليمني لانها تحققت في ظل انعدام الدعم
منوها الى انه سيبذل قصار جهده في اطلاق حسابات الصندوق حتى تفي الوزارة بوعودها تجاه الاتحادات والاندية وخاصة المنتخبات الوطنية لكرة القدم
من جهة اخرى اعربت عضوة الاتحاد العام للتنس والاسكواش منى رجب عن امتنانها وتقديرها لشركة يمن موبايل الراعي الرسمي للبطولة على دعمهم السخي للبطولة
وقالت من حسن الطالع ان تقام البطولة في ظل احتفالات بلادنا باعياد سبتمبر واكتوبر ونوفمبر المجيده ..وعلى الرغم من الظروف الصعبه التي يمر بها الانسان اليمني وقلة الموارد المالية وحرمان اللاعبين من المشاركات الخارجية الا اننا نحاول ان نرسم السعادة من خلال اقامة هذا النشاط
فيما القى مروان الدالي كلمة المشاركين في البطولة اشار من خلالها الى الدور الكبير الذي قام به رئيس الاتحاد في انجاح البطولة .
كما وجه رسالة شكر وعرفان لشركة يمن موبايل على دعمها للبطولة .. املا من بقية القطاعات ان تحذو حذو يمن موبايل في دعم الشباب والرياضة خاصة انهم في امس الحاجة لمثل هذا الدعم في الوقت الراهن
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