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أخبـار وتقاريـر محلية
شبكة أخبار الجنوب - البرلمان اليمني

مجلس النواب يحث لجنة (دراسة نفقات المرتبات) سرعة إنجاز مهامها
السبت, 29-أبريل-2017
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 12 اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.

وخلال الجلسة وقف المجلس أمام جملة من القضايا ذات الصلة بالأوضاع الإقتصادية والمالية بما في ذلك الأوضاع الناتجة عن إستمرار عدوان دول التحالف بقيادة السعودية وما تفرضه من حصار بري وبحري وجوي واقتصادي وأثر ذلك على حياة المواطنين وتدني مستوى معيشتهم وما ينتج عن ذلك من كوارث إنسانية.

وفي هذا الإطار أشاد المجلس بصمود المواطنين ومقاومتهم وتحديهم الأسطوري للعدوان بأشكاله المختلفة رغم المعاناة التي يعانون منها جراء العدوان والحصار.

وفي هذا السياق حث رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اللجنة المنبثقة عن المجلس الخاصة بدراسة خطة الإيرادات وحتمية النفقات المتوقعة للربع الثاني أبريل– يونيو 2017م على سرعة إنجاز التقرير الناتج عن دراستها وتقديمه إلى المجلس في أسرع وقت ممكن، نظراً لحاجة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وكذا قدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

كما حث رئيس المجلس الجهات المختصة بالجانب الحكومي والمؤسسات المعنية التابعة لها بسرعة متابعة تنفيذ توصيات المجلس الناتجة عن نزول بعض لجانه إلى عدد من محافظات الجمهورية لزيارة وتفقد أوضاع السجون ونزلاءها، وإعطاء الأولوية للسجناء الذين لم تثبت عليهم أي إدانة، وكذا السجناء الذين انتهت فترة الحكم عليهم .

ودعا لجنة الشؤون المالية للنزول إلى وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك لمعرفة المسائل المتعلقة بالرسوم والضرائب على السيارات والإعفاءات الجمركية وفقاً لما طرح في المجلس حول هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس بشأن ما يتم التوصل إليه.
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