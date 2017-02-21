الاعلان عن موعد انطلاق اول مهرجان يؤسس لسينماء النواعم (شروط المشاركه)

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

اعلنت ادارة (مهرجان ملكة سبأ لسينما المرأة – الدورة الاولى) المزمع اقامته في مارس القادم بالعاصمة صنعاء – اليوم فتحها باب المشاركة في المهرجان بشكل رسمي، مؤكدة أن الموعد الاخير للتسجيل واستقبال الأفلام المشاركة سيكون (28 فبراير الجاري 2017 م).



ونشرت الادارة على الصفحة الرسمية لـ(مهرجان ملكة سبأ لسينما المرأة) على الفيسبوك التعليمات والشروط العامة التي تخص المشاركة في المهرجان .. مؤكدة بأن على الراغبين في الدخول في المنافسة تعبئة الاستمارة الخاصة بالتسجيل والمتاحة للتنزيل على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفيسبوك .. موضحة بأن آخر موعد لتسليم الاستمارات سيكون قبل (1 مارس 2017 م).



وشملت تعليمات وشروط المشاركة في المهرجان (٢٦) بندا اكدت ادارة المهرجان على الراغبين في المشاركة ضرورة التقيد بها وهي على النحو الآتي:



تعليمات وشروط المشاركة في (مهرجان ملكة سبأ لسينما المرأة – الدورة الاولى):



1. يجب على من ترغب في المشاركة ان تبلغ إدارة المهرجان برغبتها في المشاركة بعد الاطلاع على هذه الشروط مباشرة ، وذلك من خلال رسالة خاصة إلى صفحة المهرجان على الفيس بوك .



2. يجب تعبئة استمارة التسجيل ( المرفقة بهذه التعليمات ) كاملة وتسليمها قبل 1 مارس 2017 م بحسب ما هو موضح في البندين رقم ( 3 و 4 ) .



3. تسلم الأفلام المشاركة إلى نقطة الاستلام المحددة على قرص (DVD) مرفقاً بنموذج ورقة التسجيل على ان يحوي قرص الـ(DVD) التالي: (الفيلم – تصميم لـ(بوستر الفيلم) – العرض الإعلاني للفيلم (Trailer) لا يزيد عن دقيقة واحدة، وذلك للأغراض الإعلانية والترويجية، ويحق لإدارة المهرجان استخدام العرض الإعلاني للفيلم سواء على الإنترنت أو عبر القنوات التلفزيونية أو صالات العرض ، وبدون أخذ موافقة مسبقة، ولأية مدة كانت – فيديو مصور لا يتجاوز الدقيقتين لصانعة الفيلم تتحدث فيه عن فكرة الفيلم وعن رغبتها في المشاركة في مهرجان ملكة سبـأ الدولي لسينما المرأة بصيغة (mp4)، ويحق لإدارة المهرجان استخدام هذا الفيديو للتعريف بالفيلم وصانعته سواء على الإنترنت أو عبر القنوات التلفزيونية أو صالات العرض ، وبدون أخذ موافقة مسبقة، ولأية مدة كانت).



4. على المشاركة وضع قرص الـ ( D V D ) مع استمارة المشاركة مع السيرة الذاتية والصورة الشخصية لصانعة الفيلم في ظرف مغلق يكتب عليه ( يسلم إلى إدارة مهرجان ملكة سبأ الدولي لسينما المرأة ) وتسليمه إلى نقطة التسليم في ( جامعة الحكمة ) الكائنة في شارع الحرية شرقي جامعة صنعاء الجديدة ، في أوقات الدوام الرسمي ( من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصرا ) خلال فترة التسليم التي تبدأ من تاريخ 20 فبراير 2017 م وحتى تاريخ 28 فبراير 2017 م .



5. لن ترد الأفلام المشاركة وسيتم الاحتفاظ بها من قبل إدارة المهرجان لغرض العرض والتوثيق .



6. لا يسمح مهرجان ملكة سبأ الدولي بالمشاركة بأكثر من فيلم للمنافسة ، ويمكن للمشاركة أن تشارك إلى جانب فيلم المنافسة بفيلم آخر للعرض فقط .



7. يحق لإدارة المهرجان رفض أي فيلم او احالته للعرض خارج المسابقة دون ابداء الأسباب.



8. تقع حقوق الملكية الفكرية لأي فيلم أو جزء منه تحت مسؤولية المشاركة .



9. لا يحق لأي فيلم تقدم للمشاركة الانسحاب الا بموافقة إدارة المهرجان .



10. لا يحق عرض أي فيلم تقدم للمشاركة بما يؤثر على وضعية العرض الواردة في استمارة المشاركة.



11. سوف تتلقى كل مشاركة رسالة الكترونية هاتفية للتأكيد عند تلقينا وتسجيلنا الفيلم الخاص بها ، وعلى المشاركات متابعة صفحة المهرجان على الفيس بوك لمعرفة جداول عرض الأفلام وموعد الحفل الختامي .



12. الموعد الأخير للتسجيل والتسليم هو يوم الثلاثاء 28 فبراير 2017 م .



13. لا توجد أية رسوم أو التزامات على المشاركة عند تسجيل وتسليم الأفلام .



14. الأفلام المؤهلة للمسابقة ستخضع لتقييم لجنة التحكيم بنسبة 70 % وتقييم الجمهور بنسبة 30%.



15. قامت إدارة المهرجان باختيار لجان الفرز والتحكيم التي تضمّ نخبة من الخبراء والعاملين في مجال السينما وصناعة الأفلام لتقييم الأفلام المشاركة وفقا لأليات ومعايير علمية وفنية دقيقة .



16. يحق لإدارة المهرجان الاحتفاظ بكافة المواد المقدّمة لاستخدامها الداخلي فقط، وتحويل المواد والأفلام إلى نسخة رقمية ، بهدف إنشاء أرشيف رقمي (مكتبة مهرجان ملكة سبأ الدولي لسينما المرأة ).



17. يحق لإدارة المهرجان أن تهدي نسخا من الأفلام الفائزة للقنوات الراعية للمهرجان إعلاميا ، ويحق لهذه القنوات أن تبث هذه الأفلام بدون مقابل مع ضرورة الإشارة في تتر الفيلم أن هذا الفيلم شارك في مهرجان ملكة سبأ الدولي لسينما المرأة .



18. لا يحق لإدارة المهرجان أن تقوم بعرض الأفلام سينمائياً أو جماهيرياً لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على تصريح خطي من أصحاب الحقوق .



19. في حال عدم اختيار الفيلم سيقوم المهرجان بإرسال إشعار لصانعة الفيلم بهذا الخصوص خلال أسبوع واحد من إعلان قائمة الاختيارات النهائية ، وفقاً لآليات عمل المهرجان، ولن يتم تقديم أية تعليقات أو أسباب حول القرار برفض أي فيلم في المهرجان.



20. تقوم إدارة المهرجان بإعداد وتنفيذ جدول عرض الأفلام للجمهور وتحديد تواريخ وترتيب عرض كل فيلم حسب تقديرها المطلق ، كما يحتفظ المهرجان بحق عرض الفيلم قبل المهرجان للصحافيين والإعلاميين ولجان التحكيم.



21. يجب أن يتم استلام نسخة العرض بحالة جيدة، ويحتفظ المهرجان بالحق في رفض أي نسخة عرض استلمها في حالة غير جيدة، ويتعيّن على المشاركة في هذه الحالة تقديم نسخة جديدة في حال عدم تقديم نسخة عرض في حالة جيدة، ويحتفظ المهرجان بالحق في سحب الفيلم من برنامجه دون أي التزام.



22. في حال قامت المشاركة بخرق أي من هذه الشروط والأحكام، يحق لإدارة المهرجان وفق تقديرها المطلق اتخاذ قرار سحب الفيلم من المهرجان.



23. لن يتعرّض أي فيلم إلى أي نوع من أنواع الحذف، أو التغيير، أو المونتاج بأي شكلٍ من قِبَل إدارة المهرجان، وتحت أي ظرف.



24. تقر المشاركة بأنها تملك حقوق تقديم الفيلم وبأن مهرجان ملكة سبأ الدولي لسينما المرأة لا يتحمل أية مسؤولية بأي شكل من الأشكال لأي عطل أو ضرر أو خسارة من أي نوع، ومهما كانت طبيعتها نتيجة للمشاركة و/أو الموافقة و/أو عرض الفيلم و/أو تقديم المواد المتعلقة به. وعليه فإن المشاركة لن تحمّل المهرجان أية مسؤولية قانونية ولن يوجه له أية مطالبات أو أفعال أو إجراءات أو تحمّله أية تكاليف عن أية خسائر أو أضرار نتيجة للمشاركة و/أو الموافقة و/أو عرض الفيلم و/أو تقديم المواد المتعلقة به.



25. يعتبر ارسال استمارة الاشتراك في المهرجان موافقة وقبول لجميع تعليمات وشروط مهرجان ملكة سبأ الدولي لسينما المرأة .



26. لأية استفسارات حول المشاركة وتقديم الأفلام، يرجى مراسلة إدارة المهرجان عبر صفحة المهرجان على الفيسبوكhttps://www.facebook.com/queeensheeba.



الجدير ذكرة أن (مهرجان ملكة سبأ لسينما المرأة – الدورة الاولى) هو عبارة عن مهرجان دوري خاص بصناعة وعرض الافلام التي تنتجها النساء، الى جانب تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية للنساء الهاويات الراغبات في صناعة الافلام – تقيمة كل عام (مؤسسة الفراشة للفنون الجميلة) الحاصلة على ترخيص تأسيس ومزاولة نشاط من وزارة الثقافة رقم (٣١ – ٢٠١٧م).



ووفقا للرؤية والرسالة العامة للمهرجان فإنه يسعى الى تحقيق الفاعلية النسوية في الابداع الفني السينمائي وصناعة الافلام .. وذلك من خلال اكتشاف وتأهيل وتشجيع ابداعات المرأة في صناعة الافلام بما يخدم قضايا المجتمع ويقدم رؤية المرأة تجاهها.



ويهدف المهرجان الى: “التأسيس لسينماء المرأة، ونشر ثقافة ومعارف صناعة الافلام من قبل النساء، الى جانب اكتشاف ابداعات المرأة في صناعة الافلام، وتأهيل النساء الهاويات من خلال اكسابهن خبرات ومهارات وتقنيات صناعة الافلام وفقا للمعايير العالمية، بالاضافة الى اتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين النساء من اليمن ومختلف انحاء العالم”.

