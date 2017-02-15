كهرمانه تسلم الفراشه التصاميم النهائية لشعار مهرجان ملكة سبأ الدولي لسينما المرأة .

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

تسلمت الأستاذة ابتسام الحيدري رئيسة مؤسسة الفراشة للفنون الجميلة رئيسة مهرجان ملكة سبأ الدولي لسينما المرأة، أمس الثلاثاء، التصاميم النهائية لشعار المهرجان في مؤسسة كهرمانة للتراثيات المعاصرة .



وعبرت رئيس المهرجان عن تقديرها الكبير لمؤسسة كهرمانة والمبدعتين ( الدكتورة آلاء الأصبحي والمهندسة مروة عبدالعزيز ) اللتين أبدعتا بتصميم الشعار بمختلف تصاميمه التي سوف تستخدم في الوثائق والدروع والبوسترات والفيلم التعريفي الخاص بالمهرجان .

المدير التنفيذي للمهرجان احمد غيلان الذي حضر مراسم استلام تصاميم الشعار الرسمي للمهرجان أكد أن إنجاز التصاميم النهائية يتواكب مع الخطوات التحضيرية المتسارعة لبدء فعاليات المهرجان ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للرعاة الإعلاميين خلال الأيام القليلة القادمة للإعلان عن تدشين الفعاليات والأنشطة التمهيدية للمهرجان ، والمتمثلة في إعلان استمارات المشاركة وتعليمات وشروط وإرشادات المشاركة ، وبدء البرامج التدريبية .



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