المجلس السياسي يرحب بجهود الأمم المتحدة لوقف العدوان

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء اجتماعا برئاسة الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى، كرس لاستعراض المستجدات على الساحة المحلية والدولية.



وأكد المجلس السياسي الأعلى أنه مع السلام وإيقاف كافة أشكال العدوان على اليمن ورفع الحصار عنه.. مرحبا بجهود الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد بهذا الصدد.



وتطرق الاجتماع إلى آثار العدوان الاقتصادي على اليمن والجهود المبذولة من قبل الحكومة ورجال المال والأعمال لضمان استقرار سعر صرف العملة المحلية.. محملا المنتهية ولايته هادي وما تسمى حكومة بن دغر تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف صرف المرتبات.



وأدان المجلس السياسي الأعلى ما صدر عن العدوان باعتبار الحديدة منطقة عسكرية.. مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن الاستهداف الشامل لضرب اليمن وبنيته التحتية وأنه استمرار للجرائم التي ترتكبها آلة العدوان بحق المواطنين الأبرياء في المخا وتعز وصعدة وحجة وكل المناطق اليمنية.



وحذر المجلس من مخاطر استخدام الإرهابيين في صفوف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وما لذلك من مخاطر على اليمن والمنطقة.



وحيا الاجتماع صمود أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الشرف والعزة والمستوى المتقدم الذي أحرزوه خلال مواجهتهم الأخيرة مع قوى تحالف العدوان الغاشم بقيادة السعودية ومرتزقتهم في كافة الجبهات.



وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات اللازمة.



