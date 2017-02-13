فائقه السيد تتفقد مشروع مبنى صندوق رعاية المعاقين

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

تفقدت وزير الشئون الاجتماعية والعمل فائقة السيد باعلوي اليوم مشروع مبني صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء.



وخلال الزيارة استمعت الوزيرة إلى شرح من المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين المهندس محمد الديلمي حول مكونات المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 85 بالمائة ولم يتبق سوى التشطيبات النهائية والتركيبات الكهربائية والشبكية.



وأوضح الديلمي أن مبنى صندوق رعاية وتأهيل المعاقين شبه جاهز ولم يتبق الا التشطيبات الاخيرة .





واكد الديلمي انه سوف يتم مراعاة اي ملاحظات علي المشروع ويتم تنفيذها وذلك حرصاً على ان يكون المبنى مهيئاً لذوي الاعاقة بكل فئاتهم المختلفة وقال ان العمل جار علي قدم وساق لاستكمال التشطيبات الاخيرة للمبنى وتدشينه وافتتاحه رسميا خلال الفترة القليلة القادمة.



وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أكدت أن هذا المشروع الذي يتم تنفيذه على نفقة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين يعول عليه كثيرا في خدمة المعاقين بمختلف شرائحهم.. مشددة على ضرورة تكاتف الجميع من اجل تقديم خدمة متميزة وراقية للمعاقين



ودعت القائمين على المشروع الإسراع في إنشاء التجهيزات الضرورية وتجهيز الممرات والرمبات التي يحتاجها المعاقين ليتمكنوا من الوصول إلى خدمات الصندوق بكل سهولة ويسر.



بدوره أوضح المهندس الاستشاري للمشروع عمار شرهان ان المبني يتكون من 3 أدوار بدروم ودور أرضي ودور أول بتكلفة 2١5مليون اضافة 33مليون أعمال إضافية وقد وصلت نسبة انجاز المشروع 85% .. وقال ان العدوان علي بلادنا أثر على استكمال المشروع في الوقت المحدد لتنفيذه.



كان في استقبال الوزيرة رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين عثمان الصلوي ومستشار صندوق رعاية وتأهيل المعاقين عبدالله الهمداني .

