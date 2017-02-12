أخبـار وتقاريـر محلية مهرجان ملكة سبأ الدولي لسينماء المرأة ( تعريف -رؤية -رساله -اهداف ) شبكة اخبار الجنوب - صنعاء - صقر المريسي -

تجري حاليا وعلى قدم وساق الاستعدادات لمهرجان ملكة سبأ الدولي لسينماء المرأة والذي سيقام في العاصمة صنعاء في مارس القادم حسب التقديرات الاولية التي حصلت عليها شبكة اخبار الجنوب .



وعلى ذات الصعيد فقد تم انشاء مركز اعلامي الكتروني للمهرجان كما يجري حاليا التواصل واستكمال الترتيبات وحسب تصريح رئيس المركز الاعلامي الاستاذ والاعلامي المتميز / احمد غيلان لشبكة اخبار الجنوب فأن هناك اكثر من 32 وسيلة اعلامية مختلفة داخلية وخارجية قد اكدت استعدادها لرعاية المهرجان اعلاميا حتى الان كما يجري التواصل مع صانعي الافلام والمهرجانات المماثلة والمهتمين من خارج اليمن وهناك الكثير من التفاعل والردود الايجابية .





التعريف :

____



هو مهرجان دوري يتم فيه صناعة وعرض الافلام التي تنتجها النساء كما يتم فيه تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية للنساء الهاويات الراغبات في صناعة الافلام - يقام سنويا ويمكن التهيئة له بتنفيذ مهرجانات تأهيلية فرعية فصليه .





تنظم المهرجان مؤسسة الفراشه للفنون الجميله الحاصلة على ترخيص تأسيس ومزاولة نشاط من وزارة الثقافه بالقرار رقم ( 31 ) لسنة 2017 م .





الرؤية :

____



تحقيق الفاعلية النسوية في الابداع الفني السينمائي وصناعة الافلام





الرسالة :

_____



اكتشاف وتأهيل وتشجيع ابداعات المرأة في صناعة الافلام بما يخدم قضايا المجتمع ويقدم رؤية المرأة تجاهها .





الهدف العام للمهرجان :

_________



التأسيس لسينماء المرأة ونشر ثقافة ومعارف صناعة الافلام من قبل النساء .





الاهداف الخاصة للمهرجان :

___________



1- اكتشاف ابداعات المرأة في صناعة الافلام .



2- تأهيل النساء الهاويات في مجال صناعة الافلام .



3- اكساب المرأة خبرات ومهارات وتقنيات صتاعة الافلام وفقا للمعايير العالمية .



4- اتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين النساء من اليمن ومختلف انحاء العالم .







تفاصيل اوفى واخبار مستمرة حول المهرجان في اخبارنا القادمة باذن الله تعالى



تجري حاليا وعلى قدم وساق الاستعدادات لمهرجان ملكة سبأ الدولي لسينماء المرأة والذي سيقام في العاصمة صنعاء في مارس القادم حسب التقديرات الاولية التي حصلت عليها شبكة اخبار الجنوب .وعلى ذات الصعيد فقد تم انشاء مركز اعلامي الكتروني للمهرجان كما يجري حاليا التواصل واستكمال الترتيبات وحسب تصريح رئيس المركز الاعلامي الاستاذ والاعلامي المتميز / احمد غيلان لشبكة اخبار الجنوب فأن هناك اكثر من 32 وسيلة اعلامية مختلفة داخلية وخارجية قد اكدت استعدادها لرعاية المهرجان اعلاميا حتى الان كما يجري التواصل مع صانعي الافلام والمهرجانات المماثلة والمهتمين من خارج اليمن وهناك الكثير من التفاعل والردود الايجابية .التعريف :____هو مهرجان دوري يتم فيه صناعة وعرض الافلام التي تنتجها النساء كما يتم فيه تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية للنساء الهاويات الراغبات في صناعة الافلام - يقام سنويا ويمكن التهيئة له بتنفيذ مهرجانات تأهيلية فرعية فصليه .تنظم المهرجان مؤسسة الفراشه للفنون الجميله الحاصلة على ترخيص تأسيس ومزاولة نشاط من وزارة الثقافه بالقرار رقم ( 31 ) لسنة 2017 م .الرؤية :____تحقيق الفاعلية النسوية في الابداع الفني السينمائي وصناعة الافلامالرسالة :_____اكتشاف وتأهيل وتشجيع ابداعات المرأة في صناعة الافلام بما يخدم قضايا المجتمع ويقدم رؤية المرأة تجاهها .الهدف العام للمهرجان :_________التأسيس لسينماء المرأة ونشر ثقافة ومعارف صناعة الافلام من قبل النساء .الاهداف الخاصة للمهرجان :___________1- اكتشاف ابداعات المرأة في صناعة الافلام .2- تأهيل النساء الهاويات في مجال صناعة الافلام .3- اكساب المرأة خبرات ومهارات وتقنيات صتاعة الافلام وفقا للمعايير العالمية .4- اتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين النساء من اليمن ومختلف انحاء العالم .تفاصيل اوفى واخبار مستمرة حول المهرجان في اخبارنا القادمة باذن الله تعالى Tweet تعليق إرسال طباعة RSS إعجاب نشر نشر في تويتر