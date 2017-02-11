الراعي يجدد دعوة نواب الداخل والخارج للتشاور..والمالية أمام البرلمان غدا

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

جدد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي في جلسة اليوم دعوة النواب في الداخل والخارج للتشاور فيما من المقرر حضور وزيري المالية والإعلام وهيئة مكافحة الفساد غدا إلى البرلمان.



وكان الراعي دعا جميع النواب بمن فيهم الموالين للرياض إلى التشاور للخروج بمبادرة لإيقاف الاحتراب ورفع معاناة الشعب اليمني مشيرا إلى أن اليمنيين أقدر من غيرهم على حل مشاكلهم.



وفي موضوع آخر أبلغ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي أبو حليقة عن تكليف الحكومة وزيري المالية والإعلام حضور جلسة البرلمان غدا للرد على استفسارات النواب عن الوضع المالي للدولة ومرتبات الموظفين العموميين، وعن عدم بث جلسات النواب في وسائل الإعلام الرسمية.



في حين قال إن الحكومة تحتاج لنحو أسبوع لإعداد تقريرها بشأن انجازاتها خلال ثلاثة أشهر منذ منحها الثقة حسب توصيات النواب.



وقال رئيس البرلمان "لا نريد لحكومة الإنقاذ أن تضع أحجار أساس لمشروعات تنموية كما تفعل حكومة فنادق الرياض فيما المظاهرات في شوارع المدن الواقعة تحت سيطرتهم تطالب بالمرتبات" وطالب حكومة الإنقاذ إعطاء أولوية قصوى للمرتبات.



وأضاف أن النواب مثلهم مثل غيرهم لم يتسلموا مرتباتهم منذ أشهر.



وقال النائب عبدالرحمن الأكوع إن السؤال الملح على وزراء حكومة الإنقاذ يتعلق بما إذا كانوا فعلا قد تسلموا وزاراتهم ويمارسون صلاحياتهم القانونية. في إشارة إلى استمرار اللجان الثورية التابعة للحوثيين في عملها وفقا للإعلان الدستوري الملغى بموجب اتفاق صنعاء السياسي أواخر يوليو الفائت.



وخلال الجلسة استمع النواب لرسالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعد بتقديم تقرير غدا عن إنجازاتها منذ نسلم قبادتها الحالية مهامها أواخر 2013 إلى نهاية 2016.