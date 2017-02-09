وفد مؤتمري برئاسة الدكتور القربي يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو

شبكة اخبار الجنوب - متابعات -

التقى وفد المؤتمر الشعبي العام الذي يزور موسكو حاليا برئاسة الدكتور/ ابو بكر عبدالله القربي الأمين العام المساعد للمؤتمر وعضوية كلا من الاستاذ/ يحيى عبدالله دويد والشيخ/ كهلان مجاهد ابو شوارب عضوي اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بنائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل باغدانوف في مبنى وزارة الخارجية الروسية.

وقدم وفد المؤتمر الشعبي العام خلال اللقاء شكره وتقديرة للحكومة الروسية ازاء مواقفها المبدائية والثابتة نحو اليمن وجهودها الداعمة للحلول السياسية واحلال السلام فيه .



كما إستعرض الوفد جهود المؤتمر الشعبي العام وانصار الله المستمرة لوقف العدوان منذ بدايته وذلك من خلال مشاركته في مفاوضات جنيف والكويت وقبولهم لخارطة الطريق المقدمة من وزير الخارجية الامريكي السابق ( كيري ) بإعتبارها ارضية للتفاوض لوقف العدوان والاقتتال الداخل ومهيئة للحل السياسي الشامل .



مطالبين روسيا الاتحادية بالقيام بدورها من اجل وقف الحرب ورفع الحصار الجاير والدفع لاستئناف المفاوضات ووقف التصعيد العسكري واهمية دور روسيا الاتحادية المحوري في مجلس الامن لتبني قرارات ملزمة من اجل احلال السلام في اليمن وإزالة المعوقات لتحقيقة التي تتمسك بها بعض الاطراف .



من جانبه عبر السيد باغدانوف عن العلاقة التاريخيه التي تربط روسيا الاتحادية بالمؤتمر الشعبي العام وقياداتة مشيدا بدور المؤتمر الشعبي العام في المفاوضات وتقديمة الكثير من المبادرات لتحقيق الحل السياسي ومؤكدا على تمسك روسيا الاتحادية باستقرار اليمن ووحدتة وسيادتة وبأنه لايوجد سوى الحل السياسي لإنهاء الصراع وان حل الازمة السياسية في اليمن تقع مسئوليتة على اليمنيين وحدهم دون اي تدخل من اي طرف خارجي وان روسيا الاتحادية ستستمر ببذل الجهود في كافة المحافل الدولية للدفع بالعملية السياسية ومواصلة الدفع بكافه الأطراف اليمنية لتبني الحوار كخيار وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل لكل اليمنيين .

