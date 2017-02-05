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أخبـار وتقاريـر محلية
شبكة أخبار الجنوب - البرلمان اليمني

مجلس النواب يواصل أعمال فترته الثالثة (مداخلات ساخنة)
الأحد, 05-فبراير-2017
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول.
حيث كرس المجلس جلسته هذه لإجراء نقاش عام حول جملة من الموضوعات ذات اهتمام المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي وتتصل بقضايا الوطن وهموم المواطنين في عموم محافظات الجمهورية .
حيث أكدت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة انتظام حضور أعضاء المجلس تجسيداً لمواد وأحكام قانون اللائحة الداخلية للمجلس وتكويناته المختلفة وبالنظر إلى طبيعة القضايا المطروحة أمامه في الظرف الراهن التي تمر به بلادنا وخاصة تواصل عدوان دوال تحالف الشر بقيادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية .

وبهذا الصدد تطرقت مداخلات نواب الشعب إلى تجديد الإدانة والاستنكار الشديدين للمجلس لكافة الجرائم والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والتي تتعرض له المدن اليمنية ، وكذا ما قامت به مؤخراً قوات المارينز الأمريكي في منطقة يكلا بمنطقة قيفة بمديرية رداع محافظة البيضاء واستهدافها لعدد من الأطفال والنساء والشيوخ .

واعتبرت مداخلات أعضاء المجلس أن هذا العمل الإجرامي الإرهابي يعتبر انتهاك للسيادة الوطنية ويمثل إرهاب من قبل الدولة الأمريكية التي تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب ودعم الديمقراطية ، في ظل صمت المجتمع الدولي ومنظماته التي لم تحرك ساكناً حيال وطن تسفك فيه الدماء وتدمر فيه الحياة بصورة وحشية تحرمها الأديان السماوية والقوانين الإنسانية بمختلف الأسلحة المحرمة دولياً ومحاولة السعي لتمزيق النسيج الاجتماعي وإشعال الفتنة والتحريض للاقتتال بين أبناء الشعب اليمني الواحد .

وشددت ملاحظات أعضاء المجلس على أهمية التنبه لهذه الفتنه وضرورة العمل وتكثيف الجهود من أجل وحدة الصف والموقف الوطني لمواجهة كافة أنواع الإرهاب والعمل معاً للتصدي ومواجهة كافة أشكال العدوان الذي أصبح لا يفرق بين طفل وشيخ وأمراءة ورجل .

ونوهت مداخلات نواب الشعب إلى أهمية توجيه رسالة إلى مجلس النواب الأمريكي والكونجرس بشكل عام تتناول ما قامت وتقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من أعمال إرهابية في بلادنا .

ودعت مداخلات أعضاء المجلس إلى أهمية التسامح والتصالح بين كافة شرائح المجتمع وضرورة توحيد الجهود لتحقيقها لما لذلك من أهمية وطنية والعمل بروح العفو العام واحترام تطبيق وتنفيذ القوانين النافذة في هذا المجال .

كما تناولت مداخلات نواب الشعب الاهتمام بأوضاع السجون ونزلائها وقيام النيابات العامة والمحاكم والقضاء بشكل عام بواجباتها ومسئولياتها القانونية تجاه هذه المنشآت بالاستناد إلى الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حث أعضاء المجلس اللجان المنبثقة عنه والمكلفة بالنزول إلى السجون والتي لم تستكمل مهامها بسرعة إنجاز أعمالها وتقديم تقاريرها إلى المجلس .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأثنين بمشيئة الله تعالى .
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