لبوزة يطلع على خطوات تعزيز الرقابة على شركات الإتصالات

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

اطلع نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة خلال لقائه اليوم بصنعاء وزير الإتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق مطهر زيد على الخطوات التنسيقية المشتركة، لتعزيز طرق ووسائل الرقابة على شركات الإتصالات لأغراض تطبيق الضريبة العامة للمبيعات.

واستمع نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى من وزير الإتصالات والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب إلى الخطوات المنجزة على صعيد تنفيذ التوجيهات الخاصة بتفعيل إتفاق الربط الشبكي مع وزارة الإتصالات بين مصلحة الضرائب وشركات الإتصالات .

كما استمع إلى الإجراءات لمكافحة التهرب الضريبي في قطاع الإتصالات بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية في المنافذ الرئيسية والتي ستتيح للدولة الحصول على حقوقها وضمان تدفق مواردها إلى الخزينة العامة.



ووجه نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بسرعة تشكيل لجان مختصة تعمل وفقا للآليات المقرة بشأن الربط الشبكي مع وزارة الإتصالات وبما يضمن استيفاء مستحقات الدولة الضريبية من شركات الإتصالات والتوريد المباشر للبنك المركزي اليمني، وتفعيل جانب الرقابة الضريبية على العمليات المالية للشركات.





وأكد أن تحصيل ضرائب شركات الإتصالات حق أساسي من حقوق الدولة وإحدى البدائل المتاحة لرفد الخزينة العامة للدولة في ظل ما تتعرض له اليمن من عدوان سعودي غاشم وحصار يعمد إلى قطع سبل الحياة على المواطنين.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حث الدكتور لبوزة على العمل من خلال رؤية تعتمد على أنظمة تقنية المعلومات حول إمكانية تجاوز إشكالية التهرب الضريبي لشركات الإتصالات بحيث تكون مصلحة الضرائب المعنية الأساسية بالمراقبة والتحصيل.



كما أكد دعم المجلس السياسي الأعلى للخطط والآليات التي ستتبناها وزارة الإتصالات ومصلحة الضرائب لتنمية الإيرادات العامة والشراكات المستقبلية وآليات تطوير سوق الإتصالات والمعلومات بما ينعكس إيجابا على تحسين موارد الدولة في هذه الظروف الإستثنائية.



حضر اللقاء مدير عام الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين بمصلحة الضرائب وحيد الكبسي ومدير إدارة الحاسب الآلي بوحدة كبار المكلفين نشوان الخيل.

