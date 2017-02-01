اليونسكو تدين إستمرار إستهداف العدوان للمنشآت التعليمية

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

أدانت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" إستمرار إستهداف العدوان السعودي للمدارس والمنشآت التعليمية والأطفال وحرمانهم من حقهم في التعليم وآخرها الإستهداف المباشر لمدرسة الشهيد عائش السروري.



واعتبرت اللجنة- في بيان صادر عنها: هذا الإستهداف جريمة حرب ضد الإنسانية والطفولة ومخالفة لكل القوانين الإنسانية والدولية.



وطالب البيان منظمة اليونسكو وكافة المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإيقاف الحرب وكذا إيقاف إستهداف المدارس والمنشآت التعليمية والمطالبة بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

