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شبكة أخبار الجنوب - البرلمان اليمني

البرلمان يدين جريمة المارينز الامريكية في البيضاء
الإثنين, 30-يناير-2017
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أدان مجلس النواب الجريمة الكبرى التي إرتكبتها قوات المارينز الأمريكية فجر أمس في هجومها الجوي وإنزالها البري بمنطقة يكلا بمديرية قيفة محافظة البيضاء والتي راح ضحيتها أكثر من 57 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وندد مجلس النواب بهذا الفعل الإجرامي الذي يعد صورة من صور إرهاب الدولة الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وأكد مجلس النواب أن الولايات المتحدة الأمريكية بهذا العمل قد تجاوزت مفهوم إنتهاك السيادة اليمنية بإستهدافها المباشر وقتلها مواطنين يمنيين على ذلك النحو غير المسبوق.

وأوضح مجلس النواب في إدانته أن هذا الفعل الإجرامي المدان من قبل كافة أبناء الشعب اليمني يأتي لصرف أنظار المجتمع الدولي والعالم عن الجرائم اليومية التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة المملكة السعودية بإسناد مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وإخفاقهم المتواصل في كسر إرادة وصلابة الشعب اليمني.

وأشار مجلس النواب إلى أن هذه، محاولة مكشوفة لإضفاء المصداقية على تصريحات الإدارة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب.

وحمل مجلس النواب مرتزقة العدوان مسؤولية إستمرار إنتهاك سيادة الجمهورية اليمنية، وإعطاء الضوء الأخضر للعدوان الظالم وللولايات المتحدة الأمريكية في الإمعان بإرتكاب المجازر اليومية بحق أبناء الشعب اليمني.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد جدد مجلس النواب التأكيد على إلتزام الجمهورية اليمنية بتعهداتها في مكافحة الإرهاب بإعتبارها من الدول التي عانت من هذه الآفة خلال الفترة الماضية وفي هذه اللحظة التي تشهد إستمرار في إستقدام الإرهابيين من عدد من دول المنطقة وتقديم الدعم اللازم لهم لقتل أبناء الشعب اليمني.

وعلى ذات الصعيد أدان مجلس النواب الطلعات الجوية التي تقوم بها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على مدينة المخا وميناءها البحري والتي بلغت حوالي 280 غارة خلال 24 الساعة الماضية والتي إستهدفت بغاراتها المدنيين ومنهم الأطفال والنساء والشيوخ.

وقال البيان " إن مجلس النواب وهو يدين هذا العدوان الإجرامي يجدد موقفه بالمطالبة بسرعة إيقاف هذا العدوان الشرس وفك الحصار البري والبحري والجوي الجائر وغير المبرر على شعبنا اليمني، وتمكين مطار صنعاء الدولي من إعادة العمل فيه لحل مشكلة المسافرين وخاصة الجرحى والمصابين وكذا عودة العالقين في مطارات بعض الدول الشقيقة والصديقة وإدخال المواد الغذائية والدوائية اللازمة وكل ما يتطلبه المواطن اليمني ".
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