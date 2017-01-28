المهندس أكرم عطية: الوطن بحاجة لثبات وصمود الجميع

شبكة اخبار الجنوب - الحديده -

التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية المهندس أكرم عبد الله عطية اليوم قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة.



وخلال اللقاء الذي ضم المحافظ حسن أحمد الهيج وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ووكلاء المحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية، أكد نائب رئيس الوزراء أهمية توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وتبني خطاب إعلامي يعزز دور القوى الوطنية في مواجهة العدوان.



وأشار المهندس عطية إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر جهود جميع القوى السياسية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.



وقال " إن الوطن بحاجة لثبات وصمود الجميع كل فى مقر عمله وموقعه والتغلب على الصعوبات التي تعترض سير العملية التنموية، خاصة في ظل إستمرار العدوان الذي يحاول النيل من مكتسبات الوطن ".



وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية ضرورة الإلتزام بالنظام والقانون .. مشيدا بصمود أبناء المحافظة في مواجهة العدوان وفي مقدمة ذلك العدوان الإقتصادي الذي حاول تحالف العدوان من خلاله تركيع الشعب اليمني .



وأضاف " إن رهانات العدوان السعودي الغاشم خسرت أمام ذلك الصمود والإصرار على الحياة بغزة وكرامة ".. مؤكدا أن حكومة الإنقاذ جعلت من أولى إهتماماتها في محافظة الحديدة، التركيز على توفير الخدمات الأساسية وخاصة الجانب الصحي الذي يجب أن يحظى بدعم لتقديم خدمات طبية وعلاجية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.



وشدد على ضرورة العمل على إستمرارية تشغيل مراكز الغسيل الكلوي وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك وكل ما يتعلق بالإسعافات الضرورية والرعاية الصحية الأولية .. لافتا إلى أن الإجراءات التي تتبناها حكومة الإنقاذ بهدف إعادة تشغيل كهرباء المحافظة قبل حلول فصل الصيف القادم.. مؤكدا بذل الجهود في سبيل ذلك.



وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، أهمية تنمية الموارد وتوحيد الوعاء الإيرادي بما يحقق طموح الحكومة في الوفاء بإلتزاماتها تجاه الوطن.



فيما أشار محافظ الحديدة إلى أن جميع أبناء محافظة الحديدة يقفون صفا واحدا في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف النيل من الأمن والإستقرار وتدمير مقدرات الوطن.



وقال المحافظ الهيج " إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمكتب التنفيذي والقيادات الإدارية والتنفيذية ستكون درعا منيعاً وسنعمل على تحقيق كافة الخدمات للمواطن ولو بقطرات الدم ".

