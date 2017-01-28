المهندس أكرم عطية: الوطن بحاجة لثبات وصمود الجميع   الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في اليمن خلال العام 2017   فلكي يمني : اقتران الثريا بالقمر في 7 من جمادي الأولى   غازي يؤكد على أهمية الزراعة الحديثة بالمنازل   (يمن موبايل) توزع (28) مليون على مرضى الثلاسيميا في اليمن   كاك بنك يؤكد استعداده الاستمرار في تقديم خدمة صرف المرتبات متى ما توفرت السيولة   هيئة رئاسة مجلس النواب تقر دعوة مجلس النواب للإنعقاد   مكتب الامين العام للمؤتمر الشعبي العام يٌصدر توضيحاً هاماً   الخارجية: نأمل ان تعكس إحاطة ولد الشيخ حقيقة الوضع في اليمن   وزير النفط والمعادن يتفقد سير العمل بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية  
الصفحة الرئيسية
أخبـار وتقاريـر محلية
تربية و ثقافــة وفنــون
شباب ورياضة
حقـوق - حريـات - مجتمع
شئون دولية ومغتربين
آراء حـــرة
صورة و تعليق
الد ين والحياة
سيا حة وتراث
بانـورامـــــــا
الام والطفل
محليات
الام والطفل
بانـورامـــــــا
الد ين والحياة
ا جتما عيات
أخبـار وتقاريـر محلية
شبكة أخبار الجنوب - حصار

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في اليمن خلال العام 2017
السبت, 28-يناير-2017
شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
حذر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين من احتمال حدوث مجاعة في اليمن خلال العام الحالي 2017م إذا لم يتم القيام بعمل فوري لإنهاء الأزمة .

وقال أوبراين- في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية: "إن الصراع في اليمن أصبح الآن الدافع الرئيسي لأكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم، وإذا لم يتم القيام بعمل فوري فإن المجاعة ستكون سيناريو محتملاً في عام 2017م".

وأضاف: "إن فتيات وفتيان ونساء ورجال يموتون بسبب الجوع وأمرض يمكن بسهولة الوقاية منها وعلاجها".

وتابع المسئول الأممي: "للأسف السلع الغذائية الحيوية والأدوية لا يمكن استيرادها بسهولة بسبب القيود المفروضة".. لافتا إلى أن المصابين بأمراض مزمنة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري الذين لا يتلقون العلاج المنقذ للحياة بسبب شح المواد الطبية، يموتون ببطء.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسال
طباعة
RSS
إعجاب
نشر
نشر في تويتر
اخبار اليمن
المزيد من "أخبـار وتقاريـر محلية"
عناوين أخرى
أخبـار وتقاريـر محلية: هيئة رئاسة مجلس النواب تقر دعوة مجلس النواب للإنعقاد
أخبـار وتقاريـر محلية: مكتب الامين العام للمؤتمر الشعبي العام يٌصدر توضيحاً هاماً
أخبـار وتقاريـر محلية: الخارجية: نأمل ان تعكس إحاطة ولد الشيخ حقيقة الوضع في اليمن
أخبـار وتقاريـر محلية: وزير النفط والمعادن يتفقد سير العمل بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية
أخبـار وتقاريـر محلية: الوفد الوطني يلتقي المبعوث الاممي ويجدد تمسكه بإيقاف العدوان الشامل ورفع الحصار
أخبـار وتقاريـر محلية: استقبل قيادات جنوبية.. الراعي يدعو كافة شرائح المجتمع للحفاظ على الوحدة
أخبـار وتقاريـر محلية: وزير الخارجية يلتقى ولد الشيخ
أخبـار وتقاريـر محلية: الكاتب فيصل جلول للرئيس صالح: النصر لكم ولليمن وأهلها الكرام
أخبـار وتقاريـر محلية: رئيس مجلس النواب يدعو كافة الاحزاب والمنظمات للوقوف في وجه العدوان
آراء حـــرة: غطرسة الفشل ..!!
آراء حـــرة: انتلجنسيا الشيطان ..!
أخبـار وتقاريـر محلية: مطالب شعبية يمنية برفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء قبل أي مشاورات جديدة
أخبـار وتقاريـر محلية: الرئيس /علي عبدالله صالح يكتب: هل هناك من يفهم ؟!
أخبـار وتقاريـر محلية: د.لبوزة يلتقي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعليم العالي
أخبـار وتقاريـر محلية: القيسي: اللقاءات التشاورية مع قيادات المحافظات تهدف لتفعيل منظومة السلطة المحلية
أخبـار وتقاريـر محلية: القوسي يتفقد سير العمل بمستشفى الشرطة النموذجي
أخبـار وتقاريـر محلية: رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان عنس
أخبـار وتقاريـر محلية: التعليم الفني تقر اللجان لإنشاء الكلية التقنية للدراسات العليا
أخبـار وتقاريـر محلية: استشهاد الإعلامي علي حنيش
أخبـار وتقاريـر محلية: الصناعة تؤكد : المخزون السلعي يلبي احتياجات المواطنين
أخبـار وتقاريـر محلية: وزير التعليم العالي يطلع علی سير الامتحانات في كلية الاداب ومركز الحاسوب بجامعة صنعاء
أخبـار وتقاريـر محلية: القوسي يقوم بعدد من الزيارات ويوجة بإعادة فتح نادي ضباط الشرطة
أخبـار وتقاريـر محلية: الرئيس صالح يستقبل السيد أندريه ميتشل عضو مجلس العموم البريطاني
أخبـار وتقاريـر محلية: منظمة اليونيسف: عام 2016 كان قاسياً على أطفال اليمن
أخبـار وتقاريـر محلية: الرئيس صالح يقوم بزيارة مركز سماء مول التجاري ويشيد بصمود المستثمرين

آراء حـــرة
تربية و ثقافــة وفنــون
صورة و تعليق
جميع حقوق النشر محفوظة 2017 لـ(شبكة أخبار الجنوب)