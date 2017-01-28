الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في اليمن خلال العام 2017

شبكة اخبار الجنوب - متابعات -

حذر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين من احتمال حدوث مجاعة في اليمن خلال العام الحالي 2017م إذا لم يتم القيام بعمل فوري لإنهاء الأزمة .



وقال أوبراين- في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية: "إن الصراع في اليمن أصبح الآن الدافع الرئيسي لأكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم، وإذا لم يتم القيام بعمل فوري فإن المجاعة ستكون سيناريو محتملاً في عام 2017م".



وأضاف: "إن فتيات وفتيان ونساء ورجال يموتون بسبب الجوع وأمرض يمكن بسهولة الوقاية منها وعلاجها".



وتابع المسئول الأممي: "للأسف السلع الغذائية الحيوية والأدوية لا يمكن استيرادها بسهولة بسبب القيود المفروضة".. لافتا إلى أن المصابين بأمراض مزمنة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري الذين لا يتلقون العلاج المنقذ للحياة بسبب شح المواد الطبية، يموتون ببطء.

