غازي يؤكد على أهمية الزراعة الحديثة بالمنازل

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

أكد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن، أهمية التوجه نحو الزراعة الحديثة في البيوت المحمية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين مستوى الدخل المعيشي للأسر الزراعية.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بصنعاء عدد من المزارعين ورؤساء جمعيات مستخدمي مياه حوض صنعاء والذي كرس لمناقشة الجوانب الفنية لضمان توفير البيوت المحمية ومنظومات الطاقة الشمسية للأغراض الزراعية وفقاً لمعايير الجودة والمواصفات العالمية.



وفي اللقاء أشار وزير الزراعة إلى دور الزراعة في البيوت المحمية للحفاظ على مخزون المياه الجوفية لحوض صنعاء وضمان إستدامته لري المحاصيل الزراعية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي.



واعتبر أن الزراعة في البيوت المحمية الحل الأمثل لتحقيق إنتاجية عالية من المحاصيل بما يمكن المزارعين من التغلب على المشاكل التي تواجههم في حوض صنعاء بإعتباره من الأحواض المهددة بنضوب المياه.



ودعا الوزير غازي المزارعين إلى الإستفادة من خدمات الإرشاد الزراعي والتقنيات البحثية الحديثة في الممارسات الزراعية التي لها دور كبير في حماية المحاصيل الزراعية ووقايتها من الآفات النباتية .. وحث المزارعين على بذل الجهود للمساهمة في تلبية إحتياجات الأمن الغذائي في البلاد خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها جراء العدوان والحصار.



وأكد أن الوزارة بصدد إتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لضمان إستيراد بذور محسنة ذات جودة وإنتاجية عالية وخالية من الأمراض.



ووجه وزير الزراعة المختصين الفنيين في الوزارة وبنك التسليف التعاوني والزراعي بإعادة النظر في تحديد الشركات المؤهلة لتوريد مستلزمات البيوت المحمية ومنظومات الطاقة الشمسية وفقا للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والري.



كما وجه بالإشراف المباشر على أنشطة المزارعين المستفيدين من هذه التقنيات بدءً من تجهيز البيوت المحمية للزراعة وصولا إلى مراحل الحصاد والتسويق.



حضر اللقاء مدير عام صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي حارث عبدالباري صالح ومدير عام الإنتاج النباتي بالوزارة المهندس عبدالحفيظ قرحش وعدد من المسئولين.



