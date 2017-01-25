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أخبـار وتقاريـر محلية
شبكة أخبار الجنوب - يمن موبايل

(يمن موبايل) توزع (28) مليون على مرضى الثلاسيميا في اليمن
الأربعاء, 25-يناير-2017
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
وزعت شركة (يمن موبايل) صباح اليوم بصنعاء في حفل كبير مبلغ (28) مليون ، و(316)ألف ، و(520) ريال لصالح مرضى الثلاسيميا في اليمن هو حصيلة عائدات حملة دوائي 4 التي اطلقتها الشركة في رمضان قبل ثلاثة اعوام تحت شعار (اشحن رصيدك حسنات)..

وفي حفل التوزيع - الذي اقيم برعاية جليدان محمود جليدان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، والدكتور محمد سالم بن حفيظ وزير الصحة العامة والسكان ، أشار وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير إلى أهمية الحملة لتخفيف معاناة مرضى الثلاسيميا.. وقال إن الحملة تأتي في إطار المساهمة المجتمعية التي تقوم بها شركة يمن موبايل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان الحصار..

فيما اكد رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح ان المسؤولية الاجتماعية ملقاة على عاتق الجميع خصوصا في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل العدوان الذي استهدف المراكز الصحية وكذا 110 موقع ومحطة تابعة لشركة يمن موبايل .. مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من إصلاح ما دمره العدوان وعملت على تنفيذ حملة دوائي 4 لمرضى الثلاسيميا.

واكد مصلح ان الشركة ستستمر في إطلاق حملة دوائي في شهر رمضان القادم للمرة الخامسة والتي ستخصص لمرضى الفشل الكلوي نظرا لمعاناتهم الشديدة وقال " سنكون جزء من المجتمع من خلال الاهتمام بالإنسان في إطار المسئولية المجتمعية ".

من جانبه ثمن مستشار وزارة الصحة الدكتور ناصر العرجلي اهتمام شركة يمن موبايل بمصابي الأمراض المزمنة لتخفيف معاناتهم والإسهام في توفير الأدوية اللازمة لهم.

وأشار إلى أن العدوان استهدف من خلال طائراته 36 سيارة إسعاف واستشهد 135 من العاملين في الطوارئ في وزارة الصحة .. لافتا إلى أن الوزارة تواجه نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية لأمراض الكبد والغسيل الكلوي والقلب والثلاسيميا بسبب الحصار.

ولفت إلى أهمية مساهمة الشركات بالقطاعات العامة والمختلطة والخاصة في تخفيف معاناة مصابي الأمراض المزمنة .. داعيا شركات الاتصالات إلى تقديم العون للمرضى والمستشفيات من خلال تقديم الأدوية والمستلزمات الصحية والاحتياجات الضرورية التي تنعدم في ظل العدوان السعودي والحصار الجائر الذي منع وصول الدواء والمستلزمات الطبية.

وبدوره عبر رئيس جمعية الثلاسيميا الدكتور أحمد شمسان عن تقديره لشركة يمن موبايل بتخصيص حملة دوائي للعام السابق لمرضى الثلاسيميا .. ولفت إلى أن المصابين بهذا المرضى في تزايد كل يوم حيث تسجل الجمعية كل يوم 10 حالات مصابة جديدة.

واشار شمسان إلى أن مرضى الثلاسيميا عام 2000م نحو 53 مصاب بالمرض بأمانة العاصمة ووصل عدد المصابين حاليا بالمرض في الأمانة إلى أربعة آلاف و100 مصاب وألفين و 700 مصاب في الحديدة وستة آلاف مصاب في تعز .
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