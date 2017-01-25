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أخبـار وتقاريـر محلية
شبكة أخبار الجنوب - كاك بنك

كاك بنك يؤكد استعداده الاستمرار في تقديم خدمة صرف المرتبات متى ما توفرت السيولة
الأربعاء, 25-يناير-2017
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أكد بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" استمراره في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه بمهنية عالية.

وأوضح مصدر مسئول في البنك ان خدمات البنك المصرفية متاحة ومستمرة في كافة فروعه في اطار مسئوليته الوطنية ودوره الريادي في العمل المالي والمصرفي وتقديم خدماته لعملائه بمهنية عالية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أشار المصدر الى ان البنك يؤكد استعداده للاستمرار في تقديم خدمة صرف المرتبات للموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم عبره في كافة محافظات الجمهورية متى ما توفرت السيولة اللازمة لذلك.

مؤكداً ان البنك كان وسيظل مؤسسة مصرفية مستقلة ماليا وإداريا تعمل وفق الأعراف والقواعد المصرفية المتعارف عليها.
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