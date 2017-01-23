وزير النفط والمعادن يتفقد سير العمل بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

تفقد وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي اليوم، سير العمل في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.



وأطلع وزير النفط والمعادن على محتويات المتحف الجيولوجي بالهيئة، واستمع إلى شرح عن بنك المعلومات بالهيئة وما يتضمنه من دراسات للوضع الجيولوجي في اليمن والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الواعدة.



واستعرض رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور يحيى الوضاف, مجمل المهام والأنشطة التي تقوم بها الهيئة.



وأكد أن اليمن غنية بكوادرها وثرواتها الطبيعية وتمتلك فرص أستثمارية واعدة أمام الشركات ورجال الاعمال.



وأشاد وزير النفط والمعادن بجهود هيئة المساحة الجيولوجية وما قامت وتقوم به من دراسات ومسوحات في قطاع التعدين والتي تعد فرص واعدة أمام المستثمرين وتمثل مادة علمية للباحثين والمهتمين.



أكد الوزير ذياب أن الوزارة ستولى الهيئة كل الاهتمام وخصوصا الكادر الذى يمثل ثروة وطنية.



وأشار إلى أنه سيتم متابعة سير العمل بالهيئة ومناقشة مختلف القضايا والصعوبات التي تواجه الهيئة والعمل على تفعيل نشاطها ودورها.

