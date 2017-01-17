التعليم الفني تقر اللجان لإنشاء الكلية التقنية للدراسات العليا

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

أقرت اللجنة الإشرافية العليا لمشروع إنشاء الكلية التقنية للدراسات العليا في إجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب، تشكيل اللجان الفرعية المساعدة لتشغيل الكلية.



شملت اللجان الفرعية التي تم إقرار تشكيلها، لجنة إعداد البرامج الأكاديمية ولجنة إعداد البنى التنظيمية والإدارية ولجنة إعداد البنى المادية والمالية ولجنة المتابعة والتقييم.



وناقش الإجتماع بحضور نائب وزير التعليم الفني نائب رئيس اللجنة الإشرافية الدكتور خالد الحوالي والأعضاء ممثلي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وخبراء في مجال التعليم، المهام المناطة لكل لجنة من اللجان الفرعية على أن تقوم كل لجنة بوضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني خلال يومين ورفعها إلى اللجنة العليا.



وأكد وزير التعليم الفني أن هذا الإجتماع يأتي بلورة لقرار المجلس الأعلى للتعليم العالي بالموافقة على إنشاء كلية تقنية للدراسات العليا تابعة للوزارة، بما يسهم في إستيعاب مخرجات التعليم الفني والتقني لمواصلة الدراسات والحصول على شهادات أكاديمية عليا.



وأشار إلى أن فكرة إنشاء هذه الكلية تأتي ضمن توجهات الوزارة الجادة لتطوير العملية التعليمية وفتح آفاق جديدة لمخرجات التعليم الفني والتقني.



كما أكد وزير التعليم الفني دعم ومساندة الوزارة في تسخير الإمكانيات المطلوبة بما يكفل إخراج الكلية إلى النور رغم الظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن جراء العدوان.

