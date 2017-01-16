استشهاد الإعلامي علي حنيش

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

استشهد الإعلامي بقناة اليمن الفضائية الرسمية علي حنيش وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهات العزة والشموخ بمحافظة شبوة. ويعد الزميل الإعلامي علي حنيش من مؤسسي قناة اليمن اليوم وكانت له بصمات متميزة في إعداد التقارير الإنسانية والاجتماعية لبرنامج اليمن اليوم وفي نشرات الأخبار. وبهذا يلحق الاعلامي حنيش بركب الشهداء الابرار من أصحاب الاقلام الوطنية الصادقة والشريفة مخلداً عطاءاته الإعلامية الوطنية في صفحة المجد والشموخ.

أسرة تحرير(شبكة اخبار الجنوب ) تنعي استشهاد الزميل علي حنيش وتعزي أسرته والوسط الإعلامي الوطني ، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. "إنا لله وإنا إليه راجعون".