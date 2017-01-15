شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

أكد وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله عبدالولي نعمان بأن المخزون السلعي الموجود بالأسواق يلبي احتياجات المواطنين.

وقال " نطمئن المواطنين أن هناك كمية من المواد الغذائية والاستهلاكية تلبي احتياجاتهم للفترة القادمة"، مشيرا إلى أن الحملة الوطنية الاولى لحماية المستهلك التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة جاءت كبداية حقيقة لتبادل الثقة بين المستهلك والوزارة باعتبارها المسؤولة عن التاجر والمواطن.



ولفت إلى أن الوزارة تمثل شوكة الميزان بين المواطن والتاجر وليست جهة ضبط أو جباية كما يتصور البعض و شددت مرارا على عدم السماح بوجود أي تجاوزات أو ممارسة أي نشاط خارج عن أهداف الحملة.



وبين ان الحملة جاءت بهدف ازالة الكثير من التشوهات التي تمارس في النشاط التجاري خاصة من قبل البعض والغير ملتزمين بقواعد ممارستها للنشاط ..وثمن عاليا دور الكثير من البيوت التجارية ورجال المال والأعمال الملتزمة بالنشاط التجاري في تسهيل عمل الوزارة في ما يتعلق بأداء مهامها الرقابية على الأسواق .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المسئول الحكومي إلى أن الحملة ستستمر في عملية تلقي البلاغات وتوزيع الإشعارات واستمارات حصر المنشآت التجارية والخدمية وإحالة المخالفين إلى النيابات بهدف ضبط تشوهات النشاط التجاري الذي يتسبب فيه بعض المخالفين بهدف ضبط الأسواق من الانفلات لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان وحصاره الجائر.

