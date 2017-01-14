وزير التعليم العالي يطلع علی سير الامتحانات في كلية الاداب ومركز الحاسوب بجامعة صنعاء

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ومعه رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير اليوم سير العملية الامتحانية في كلية الآداب ومركز الحاسوب بجامعة صنعاء للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2016-2017م .



وأطلع الوزير ورئيس جامعة صنعاء ومعهما وزير التعليم العالي بحكومة الشباب اسامة النبهاني على سير الاختبارات في مختلف أقسام كلية الآداب ومستوى التزام أعضاء هيئة التدريس بتسيير عملية الامتحانات والصعوبات التي تواجهها والحلول والمعالجات المقترحة.



وطافوا بأروقة وقاعات الامتحانات المختلفة ، كما تعرفوا على سير الامتحانات في القاعة المخصصة للطلاب والطالبات المكفوفين الملتحقين في الكلية في مختلف التخصصات والتسهيلات المقدمة لهم.



واستمعوا إلى هموم ومشاكل الطلاب التي تواجههم اثناء أداء الامتحانات خاصة في ظل استمرار العدوان السعودي الغاشم على اليمن واستهدافه للمؤسسات التعليمية وانعكاس ذلك على مستوى العملية التعليمية في مختلف الأقسام.



واستمع وزير التعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء ووزير التعليم العالي بحكومة الشباب من عميد كلية الآداب الدكتور فهمي الأغبري إلى شرح حول الإجراءات التي اتخذت لضمان إنجاح العملية التعليمية واستكمال الامتحانات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2016 -2017م .



وأشاد الوزير بمستوى الحضور والالتزام الذي لمسه من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وحرصهم على مصلحة الطلاب والوطن و إنجاح العملية التعليمية واستكمال امتحانات الفصل الدراسي الجامعي الأول وإفشال كل المحاولات الرامية لتعطيل العملية التعليمية أو إيقاف الدراسة .



وقال وزير التعليم العالي:" أقدم الشكر والتقدير للذين حاول تنفيذ الإضراب في جامعة صنعاء لانهم وجهوا رسالة للعالم من خلال إضرابهم بأننا دولة ديمقراطية وحكومة شرعية تمارس مهامها وفقاً للقانون والدستور خاصة في ظل استمرار الحرب والعدوان الشعب اليمني.



وأكد وزير التعليم العالي أن تجاوب بعض أعضاء هيئة التدريس لاستكمال العملية التعليمية بعيداً عن المكايدات السياسية يدفع الوزارة إلى البحث عن حلول ومعالجات لقضايا اعضاء هيئة التدريس بالجامعة .. لافتاً إلى أن فشل الإضراب لنقابة أعضاء هيئة التدريس ليس معناه تجاهل قضيتهم ، ولكن سيتم الذهاب إلى وزارة المالية مع رئاسة الجامعة لبحث ومناقشة قضايا أوضاع اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة.



وأشار الوزير حازب إلى أن مشكلة المرتبات تحظى بأولوية مطلقة لدى الحكومة وان الجميع يعرف أسبابها وأهداف قوى العدوان من وراءها ، منوها بان صبر وصمود استاذة الجامعات وحرصهم على اداء واجباتهم في احلك الظروف قد مثل منعطفا هاما وخطوة متميزة نحو تعزيز الجبهة الداخلية وقهر ارادة قوى العدوان وأدواتها والانتصار لقيم الحرية والكرامة والاستقلال والسيادة الوطنية.



ونفی وزير التعليم العالي ما تناقلته وسائل الاعلام يوم امس عن نية الوزارة وتوجهها لإلغاء نقابة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة .



واوضح الوزير حازب في تصريح لوكالة سبأ ان الخبر المنشور ليس له اساس من الصحة.



وأشار الی ان المنشور في صفحته على الفيسبوك أكد اهمية امتثال الجميع للقانون ولا احد فوق القانون ..مؤكداً ان تطبيق القانون سيجعل الجميع داخل الحرم الجامعي نقابة واحدة يعملون وفق المصلحة الوطنية .



الی ذلك اطلع وزير التعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء ووزير التعليم العالي في حكومة الشباب علی اوضاع متحف الاثار في كلية الاداب والصعوبات التي يواجهها والمعالجات المقترحة للحفاظ عليه من التلف والاندثار .



وتعرفوا علی اقسام المتحف ومقتنياته الاثرية والذي يضم قاعة الاثار القديمة وقاعة المخطوطات الاسلامية وقاعة المومياءات .



واستمعوا من رئيس قسم الآثار بالكلية الدكتور عبد الرحمن جار الله علی اوضاع المتحف والصعوبات التي يواجهها والأعمال الجارية لترميم وتأهيل بعض المقتنيات الاثرية وإعادة تنظيم اماكن العرض لضمان سلامة حفظها من الاهمال والتلف .



وأشاد وزير التعليم العالي بالمعروضات في المتحف ..مشيرا الی زيارة المتحف والطلاب يؤدون الامتحانان في ظل العدوان بادرة امل لزرع البسمة والأمل للشعب اليمني .



وقال : العدوان يحاول طمس التاريخ اليمني الذي يحسدوننا عليه وذلك من خلال استهداف المواقع الاثرية والتاريخية ..مؤكدا ان محاولة طمس تاريخ ومعالم الشعب اليمني هو محاولة لطمس تاريخ العروبة كلها.



وأشار الی ان هناك مشروع مقدم لوزارة التعليم العالي لتحويل قسم الاثار الی كلية وسيجد طريقه الی التنفيذ خلال الفرصة المناسبة بعد انتهاء العدوان .



وأكد اهمية الحفاظ ورعاية الاثار من اي عبث او اهمال ..موجها الكلية ومسئولي القسم لفتح المتحف امام الزوار من الجمهور لتعريفهم بتاريخ اباءهم وأجدادهم والمساهمة في تحسين الموارد الذاتية للمتحف والحفاظ عليه.



من جانبه اشار رئيس جامعة صنعاء الی ان ا لاثار الموجودة في المتحف تعتبر من الاثار المهمة علی مستوی اليمن والتي تدل علی عظمة الانسان والتاريخ وحضارة اليمت القديمة والتي تعود بعضها الی اكثر من ثلاثة الف سنة .



وقال :لدينا خطة بالتعاون مع وزارة الثقافة لإعادة الاثار المرصودة التي هربت الی دول الجوار والمتاحف الخارجية وكذلك القطع الاثرية التي ترمم بالخارج الی المتاحف اليمنية وذلك بعد انتهاء العدوان .



كما اطلع الوزير حازب مع المسؤولين علی سير اداء الامتحانات في مركز الحاسوب بجامعة صنعاء .



واستمع من عميد الكلية الدكتور عدنان المتوكل حول المشاكل والصعوبات والإجراءات المتخذة لإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لضمان انجاح الامتحانات.



واطلع وزير التعليم العالي علی اوضاع مركز الدراسات العليا بالجامعة والمشاكل التي يواجهها والحلول والمقترحة .



وناقش خلال لقائه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الدكتور مجدي عقلان ونائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية الدكتور المطاع وعميد كلية التربية الدكتور عبدالله النهاري الية العمل في اللائحة الخاصة بالقبول في التسجيل في الدراسات العليا والصعوبات التي تواجهه والمعالجات المطلوبة.



واكد الوزير حازب اهمية توسيع برامج الدراسات العليا مع مراعاة الالتزام باللوائح المنظمة لذلك .. موجها قيادة الجامعة والمسئولين في المركز الی وضع المقترحات والحلول اللازمة لإعادة النظر في اللائحة الحالية مع مراعاة ان لا تخل بالهدف الاساسي منها وإمكانية تقديمها لاجتماع المجلس الاعلی للتعليم القادم لمناقشتها وإقرارها.

