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أخبـار وتقاريـر محلية
وزير الداخلية يشيد بالدور التنموي للمؤسسة الإقتصادية
الثلاثاء, 10-يناير-2017
شبكة أخبار الجنوب - القوسي شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
دشن وزير الداخلية اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسى اليوم أعمال المؤسسة الإقتصادية اليمنية، التنموية والسياحية والإقتصادية للعام 2017م.

وفي التدشين أشاد وزير الداخلية بالدور التنموي والسياحي للمؤسسة الإقتصادية وما تمتلكه من بنية تحتية تسهم في بناء الإقتصاد الوطني.

وعبر الوزير القوسي عن أمله في أن تعود المؤسسة الإقتصادية إلى سابق عهدها كصرح شامخ رافد للإقتصاد الوطني يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والصحي.. مشيدا بدور المؤسسة في الحفاظ على إستمرارية دورها وتحديثها وتطويرها.

وأشار إلى أن هذا الصرح التنموي تعرض لحملة تدميرية ممنهجة كباقي مؤسسات الدولة.. وقال: "أحيي كوادر المؤسسة الذين حافظو على أدائها في مختلف الظروف، رغم إستمرار العدوان السعودي وإستهدافه للمؤسسة التي كانت تلبي معظم إحتياجات المجتمع".

وأضاف: "نحن على ثقة أن قيادة المؤسسة ستعمل على وضع إستراتيجية للنهوض بها ونحن على أتم الاستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجهها خلال هذه المرحلة الحرجة، وبالفعل أنتم الكفاءات التي عهدناكم مخلصين في أعمالكم وأداء واجباتكم".

فيما ثمن مدير عام المؤسسة حسن المراني حضور وزير الداخلية وتدشينه أعمال المؤسسة الإقتصادية للعام الجاري.. مشيراً إلى أن وزارة الداخلية مشاركة في تأسيس نشاط المؤسسة بنسبة 25 بالمائة وتعتبر شريك مهم في كل قطاعات المؤسسة.

وعبر عن الأمل في أن يكون العام 2017 حافل بالعطاء وتعويض ما دمره العدوان .

حضر الدشين نائب مدير عام المؤسسة العميد الدكتور بكيل البراشي.

إلى ذلك كرم وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسى عدد من أفراد شرطة النجدة تقديرا لتفانيهم في أعمالهم وأداء واجباتهم .

كما التقى اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسى وزيرالداخليه بالسيد/ ايك لوتسما المدير القطرى لبرنامج الامم المتحده الانمائى ونايبه واستعرض مع الوزير التعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحده الانمائي.

واكد الوزير على حرص الوزاره على ضمان أمن وحماية موظفى الامم المتحدة واستعداد البرنامج للتعاون مع وزارة الداخلية لتعزيز الخدمات الامنية للمواطنين.

وكان وزبر الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسى قد التقى ظهر اليوم بالأخ مصلح عبدالله عبدالسلام صبره رئيس الهيئه العامه لرعاية اسر الشهداء ومناضلى الثورة اليمنية ووكلاء الهيئة واستمع منهم الى نشاط الهيئة وسبل التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة.

وخلال الاجتماع اشار الوزير الى ضرورة استكمال قاعدة البيانات الخاصه بحقوق شهداء ومناضلى الثورة.
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