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أخبـار وتقاريـر محلية
شبكة أخبار الجنوب - د بن حبتور

بن حبتور يشيدبدورالأجهزة الأمنية والقوسي سنعمل على تطويرالأداءالأمني وتجاوز الصعوبات
السبت, 07-يناير-2017
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور بالدور الوطني للأجهزة الأمنية والنجاحات التي حققتها في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية أثناء العدوان السعودي وكذا دورها الكبير في ضبط الجرائم المختلفة.

وقال رئيس الوزراء خلال حضوره اليوم المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية تحت شعار " تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان"، " إن الأحداث كشفت حجم المؤامرة الكبيرة على اليمن وآمنه واستقراره من قبل قوى العدوان ومرتزقته الذين لم يستطيعوا تحقيق أي اختراق في جبهة الحدود، حيث سعوا جاهدين وبكل ما أوتوا من قوة إلى اختراق وزعزعة الجبهة الداخلية إلا أنهم فشلوا فشلاً ذريعاً بسبب تماسك أبناء الشعب اليمني والتفافهم حول القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وبفضل يقظة وانتباه الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة".

وأكد أن ما يحدث في عدن والمحافظات الجنوبية من عمليات إرهابية وتخريبية دليل واضح على قبح مشروع العدوان ومرتزقته وعجزهم وفشلهم، حيث عملوا عمداً على إفراغ المؤسسات والأجهزة الأمنية هناك من كوادرها واستبدالهم بمليشيات لا تفقه شيء.

وأضاف " إننا اليوم في مرحلة اطمئنان نفسي نتيجة صمودنا وكسرنا لقوى العدوان وآلاته وانتصاراته الوهمية التي تصنعها وسائلهم الإعلامية التي تسعى جاهدة إلى تحويل الأكاذيب على أنها حقائق واقعية وهي عكس ذلك تماماً ".

وبين الدكتور بن حبتور أن مناقشة القضايا الأمنية من الواقع يعمل على إفشال المؤامرات التي تحاك على اليمن وأمنه واستقراره, ولا بد أن يكون عمل رجل الشرطة مع المواطن مباشرة وبالشكل المطلوب لتحقيق الأهداف الأمنية المرجوة.

وأكد أن حكومة الإنقاذ الوطني ستقدم كافة الدعم لوزارة الداخلية وبمختلف أجهزتها بما يمكنها من أداء الواجبات المناطه بها على أكمل وجه .. متمنياً للأجهزة الأمنية المزيد من التوفيق والنجاح في ضبط الجريمة وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية.

وفي المؤتمر الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن اللواء الركن جلال بن علي الرويشان ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد وعدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية والمدنية،

أشار وزير الداخلية اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي إلى أن انعقاد المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي يهدف إلى تحقيق مزيد من النجاحات من خلال فهم واستيعاب واقع التحديات الأمنية.

وأوضح أن الانتصارات التي تتحقق في جبهات الحدود وكذا الجبهة الداخلية، هي التي تحدد مسار الحرب والنصر.. وقال " كلما حققنا إنجازاً أمنياً معنى ذلك أننا حققنا نصراً ضد العدوان ومرتزقته, مستفيدين في ذلك من إلتفاف الشعب وتوحده ضد العدوان ".

وأكد أن وزارة الداخلية ستولي اهتمامها خلال العام الجاري نحو تطوير الأداء الأمني وتجاوز الصعوبات والتحديات الأمنية في ظل ظروف العدوان الذي استهدف البنية التحتية للأجهزة الأمنية.

وقال " إن الإرهاب هو الوجه الآخر للعدوان بل هو ذراعه وصناعته، حيث سلم عدداً من المحافظات الجنوبية للعناصر الإرهابية التي تعيث فساداً وإجراماً بحق أبنائها " .

وأكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية رغم العدوان والصعوبات الناجمة عنه حققت نجاحات متميزة خلال العام الماضي من خلال ضبط أكثر من 29 ألف جريمة وحادثة من أصل 31 ألف و 431 جريمة وحادثة مختلفة بنسبة ضبط بلغت 95 بالمائة، بالإضافة إلى ضبط ألف و953 مطلوب أمنياً وجنائياً وألف و492 من العناصر الإرهابية وإحباط ألف و719 جريمة إرهابية قبل وقوعها.

وأضاف " إن وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها ووحداتها الأمنية ستعمل خلال العام الجاري على تحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات الأمنية كالمرور من خلال خطة سيتم تنفيذها قريباً لإعادة ضبط الشارع وفي مجال السلامة المدنية والجنائية وفي الجانب التوعوي الهادف وغيرها من مجالات عمل الشرطة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والجبهة الداخلية وتوعية المواطن بخدمات الشرطة من خلال خلق علاقة تفاعلية تشاركيه بينه وبين المؤسسة الأمنية, كما أنها تهدف إلى تعزيز اليقظة الأمنية لرجل الأمن ".

تخلل حفل افتتاح المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية، عرض فيلم وثائقي عن النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال العام المنصرم في ظل ظروف العدوان, وكذا قصيدة شعرية للمقدم دكتور أحمد العفيف.

وقدمت خلال المؤتمر السنوي عدد من أوراق العمل حول التقارير الإحصائية الأمنية والتقييمية والتي أثريت من قبل المشاركين بالمؤتمر بالنقاشات والملاحظات الموضوعية.
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