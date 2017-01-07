هشام شرف: الحل السلمي والتسوية السياسية لن تتم إلا في حال فتح الملاحة الجوية

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية لدى اليمن اندريه تشرنوفل .



جرى خلال اللقاء بحث أخر التطورات في جانب الإعداد لأي مفاوضات سياسية قادمة خاصة بجهود التسوية السليمة السياسية لإنهاء العدوان على اليمن .



وفي اللقاء أكد وزير الخارجية أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني يواصلون الاتصالات والجهود في هذا الجانب من منطلق إنهاء المعاناة التي يفرضها العدوان وللحفاظ على وحدة اليمن ومصالح الشعب اليمني.



وأشار إلى ضرورة أن يفهم العدوان السعودي وحلفاؤه أن أي ترتيبات قادمة في إطار جهود الحل السلمي والتسوية السياسية لن تتم إلا في حال فتح مطار صنعاء الدولي في وجه الملاحة الجوية المدنية والتجارية والتي يمكن اعتبارها بادرة حسن نية تتوافق مع الأعداد لآي مفاوضات سياسية او لقاءات قادمة .



من جانبه أكد القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية لدى اليمن استمرار جهود بلاده باتجاه تحقيق السلام في اليمن .. لافتاً إلى ضرورة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة الجوية والذي من شانه تسهيل الأجواء اللازمة لجهود السلام في اليمن .

