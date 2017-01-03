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أخبـار وتقاريـر محلية
شبكة أخبار الجنوب - الزعيم صالح

الرئيس صالح يعزي بوفاة المناضل أحمد قاسم دماج
الثلاثاء, 03-يناير-2017
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق - رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الأستاذ أحمد قاسم دماج.. جاء فيها:

الأخ/ هاني أحمد قاسم دماج.. وإخوانه
وكافة آل دماج الكرام حياكم الله


بقلوب يعتصرها الألم والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل الوطني الجسور الأستاذ أحمد قاسم دماج الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والنضال الوطني في سبيل انتصار إرادة شعبنا اليمني في الحرية والإنعتاق من الظلم والإستبداد الإمامي الكهنوتي الرجعي، ومن الإستغلال الإستعماري البريطاني البغيض الذي جثم على صدور شعبنا في الشطر الجنوبي من الوطن طيلة 128 عاماً كانت مليئة بالظلم والتعسف وأبشع أنواع الإستغلال.
لقد خسر الوطن برحيل الإستاذ أحمد قاسم دماج واحداً من المناضلين الأفذاذ الذي كرّس كل جهده وفكره ونشاطه من أجل خدمة القضية الوطنية والدفاع عن الثورة والجمهورية، والنضال من أجل تحقيق الوحدة اليمنية قدر ومصير شعبنا، والهدف الإستراتيجي السامي للثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر ومن ثم المساهمة في الدفاع عنها وترسيخ قيمها ومبادئها في الواقع المعاش.. وكان من أشد وأكثر المؤمنين بالوحدة كفكر وتوجّه ووسيلة لتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا اليمني المكافح.

لقد عاش الأستاذ أحمد قاسم دماج شريفاً نزيهاً مخلصاً لوطنه وللثورة والجمهورية والوحدة، تاركاً وراءه إرثاً ثقافياً وأدبياً وسياسياً كبيراً تنهل منه الأجيال التي لاشك أنها ستستفيد منه ومن نضاله الوطني ومواقفه الشجاعة في مقارعة الظلم والجبروت وفي قول كلمة الحق.

اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآلامكم في رحيله.. نعبّر لكم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمي شخصياً.. وبإسم قيادات وهيئات ومكوّنات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، لنسأل المولى -جلّت قدرته- أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمكم جميعاً.. إنه على كل شيء قدير..
إنا لله وإنا إليه راجعون،،
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