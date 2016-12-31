الزوكا يشيد بتضحيات التربويين ويؤكد حرص المؤتمر على ابعاد التعليم عن الحزبية

شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -

رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف عوض الزوكا اجتماعاً موسعاً للقيادات التربوية في ديوان وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية بالعاصمة صنعاء، وذلك بحضور الدكتور عبدالله أبو حورية نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية.. نائب رئيس الدائرة الفنية بالمؤتمر، والأستاذ أمين جمعان أمين العاصمة، والدكتور عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم والأستاذ محمد الفضلي مدير مكتب التربية بالعاصمة صنعاء وقيادات القطاع التربوي والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بالعاصمة صنعاء.





ورحب الامين العام بقيادات العمل التربوي في بداية اللقاء ناقلا اليهم تحيات رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح اليهم والى كل التربويين في ربوع الوطن وقال : يسعدني ويشرفني بداية لانقل إليكم تحيات رمز الوفاء رمز النضال رمز التضحية والفداء إنه الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام هذا الرجل الذي نستمد منه قوتنا الذي نستمد منه صمودنا الذي نستمد منه القيم والأخلاق نستمد منه التضحيات الجسام ، والذي حملني أمانة نقل إليكم تحياته وشكره وتقديره وعرفانه وعرفان كل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بالدور اللا محدود الذي يقوم به التربويون والتربويات في كل عموم الوطن التحية موصولة من خلالكم إلى كل التربويين والتربويات في عموم الوطن في كل محافظات الوطن في سهوله وجباله.



واكد الزوكا ان المؤتمريين وكل ابناء الوطن يعتزون بالزعيم علي عبدالله صالح وما حققه من منجزات لهذا الوطن وقال:نعتز أن لدينا علي عبد الله صالح ، وأنا كنت في لقاء قبل أربعة أيام مع شباب من محافظة سقطرى من محافظة سقطرى البعيدة في البحر في أعماق البحر وكانوا يقولون لي كل أبناء سقطرى لا يمكن لهم أن ينسوا علي عبد الله صالح لأن علي عبد الله صالح أمام أعينهم بالمطار بالطرقات بالكهرباء بالمدارس بالمستشفيات ، علي عبد الله صالح هو الانجازات علي عبد الله صالح هو القيم و الأخلاق هو الحوار هو التسامح هذا هو علي عبد الله صالح إذً علي عبد الله صالح من حقنا نحن في المؤتمر الشعبي العام بل من حق كل و طني أن يفتخر به كرمز دمرت كل بيوته وبيوت أقربائه ، عرضت عليه كل المليارات ، قال علي عبد الله صالح ملياراتهم لهم ووطننا لنا .



وأكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام أن القطاع التربوي والتعليمي هو العمود الفقري للوطن واللبنة الأساس للبناء والتنمية والازدهار ولا يمكن لأي دولة أن تنهض سياسياً واقتصاديا واجتماعياً دون ايلاء هذا القطاع الاهتمام والرعاية الذي يستحقه.



وقال الزوكا : التربية والتعليم هي العمود الفقري للوطن ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم ، لا يمكن أن يبنى الجيل لا يمكن أن تبنى الأوطان دون التربية والتعليم التربية و التعليم هي الأساس وهي اللبنة الأساسية لأبناء المجتمعات،مشيدا بصمود وتضحيات التربويين في مختلف المحطات قائلا: أثبتم أيها التربويون خلال الفترات الماضية بأنكم الحصن الحصين للوطن تعاملنا معكم في أحداث 2011 فكنتم الصخرة التي تحطمت عليها مؤامرات الأعداء تعاملنا معكم اليوم في الأحداث الأخيرة احداث العدوان الغاشم والبربري على شعبنا وعلى وطننا وكنتم الصخرة التي تحطمت عليها والتي ستتحطم عليها كل مؤامرات الأعداء .



واشار الزوكا الى الاهتمام الذي اولاه ويوليه المؤتمر الشعبي العام للعملية التعليمية خلال الفترات السابقة والتي توجت بتوحيد التعليم وقال :كانت هذه الخطوة الشجاعة والقوية في توحيد التعليم حتى لا يوجد هناك في اليمن جيلين بثقافتين مختلفة ، فيحسب للمؤتمر الشعبي العام وحكوماته السابقة أنه استطاع أن يوحد التعليم .



مشددا على حرص المؤتمر على ابعاد التعليم عن الحزبية :وقال: سنستمر في نضالنا من أجل ابعاد حقل التعليم عن الحزبية والتسييس شعارنا الدستور والقانون الدستور والقانون هو الحكم هو من يحكمنا ولن يقبل المؤتمر الشعبي العام بغير الدستور والقانون .



وحيا الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام صمود كوادر القطاع التربوي في ظل العدوان الغاشم والوضع الاقتصادي المتردي نتيجة الحصار الجائر.. مؤكداً أن هذا الصمود محل تقدير واعتزاز قيادات المؤتمر الشعبي العام وكل أبناء اليمن،وقال الزوكا :هذا المعلم الذي يفترض نحني لهم الهامات ونرفع لهم القبعات الذين يربون أجيالنا والصواريخ فوق رؤوسهم والطائرات فوق رؤوسهم لقد أثبتم فعلا أنكم حصن الوطن المنيع وبالتالي ثقوا أن المؤتمر الشعبي العام لن يفرط في التربويين .



واضاف الزوكا :أود أن أؤكد لكم أن المؤتمر الشعبي العام يعرف معاناتكم بل نعرف المعاناة الكبيرة التي يعانيها التربويين مثلما أشاروا من سبقوني في الحديث خمسة أشهر وأنتم من دون مرتبات ولا يعقل أن هناك من لا يعرف ويدرك ذلك بالتأكيد نحن نعرف هذا الموضوع لكننا نريدكم أن تعرفوا أن هذا الصمود مقدر وأن هذا الصبر مقدر عند قيادة المؤتمر الشعبي العام ونعرف جيدا أن حكومة الانقاذ الوطني تبذل جهود كبيرة جدا وان شاء الله حسبما سمعت منهم أنه في القريب العاجل ان شاء الله سيتم البدء في ايجاد جزء من المعالجة.



وعبر الزوكا عن الاعتزاز بالتربويين وقال :من حقنا أن نعتز بهذا القاعدة العريضة وعلى رأسها التربويون ، من حقنا أن نفتخر بكم قوتنا من قوتكم وصمودنا من صمودكم أنتم الاساس وأنتم اللبنة الاساسية لصمود المؤتمر الشعبي العام وفي ذات الوقت أيضا لصمودنا جميعا في جبهة القتال وفي غيرها من الجبهات .



واشار الامين العام الى ان حكومة الانقاذ تبذل جهودا من اجل تلبية حاجات الناس داعيا اياهم الى الالتفاف خلفها وقال :لا يمكن لحكومة لم يمر على تشكيلها الشهر نستطيع نقول أنها تعالج المشكلة كامل لكن نريد نقول أنها تبذل جهود حثيثة ومن خلال هذا المنبر ادعو كل جماهير الشعب وكل الوطنيين وكل أبناء اليمن أن يقفوا وقفة رجل واحد إلى جانب هذه الحكومة من خلال أن كل موارد الدولة أن تذهب عبر الأطر الرسمية والجباية الرسمية ولا تذهب عبر الاطر الخارجية .



واكد الامين العام ان المبدأ الذي يناضل المؤتمر من اجله هو الدستور والقانون وقال: نحن في المؤتمر الشعبي العام مبدئنا الوحيد والاساسي هو الدستور والقانون وادعوا الجميع الالتزام والاحتكام للدستور والقانون ، وبالتالي نستطيع أن نصمد في جبهتين نحن لدينا جبهتين أساسية يبنغي أن نصب فيها وهي جبهة مواجهة العدوان وبالتالي أدعو الجميع إلى الوقوف صفا واحد في مواجهة هذا العدوان وحشد كل طاقات المجتمع وإمكاناته لمواجهة العدوان في كل جبهات القتال والجبهة الثانية هي جبهة الاقتصاد وبالتالي على كل أبناء الوطن حشد كل هممهم للتعاون والوقوف إلى جانب الدولة في رفد الاقتصاد الوطني من خلال النظام والقانون ومن خلال أن تذهب موارد الدولة للبنك المركزي ، وأن نمتنع عن أي جبايات أخرى وأن نكون أمينين وصادقين وأن كل المواطنين يكونوا إلى جانب أجهزة الدولة في جباية كل أموال الدولة لصالح الدولة حتى تستطيع الدولة أن تقوم بواجبها تجاه الموظفين تجاه المواطنين تجاه الجبهات أيضا .





و جدد الأمين العام التأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام مع السلام العادل والشامل والكامل الذي يحفظ حقوق اليمنيين وتضحياتهم ويصون كرامتهم وليس الاستسلام وقال : نحن أيدينا ممدودة للسلام لا للاستسلام نعم للسلام لا للاستسلام ، وبالتالي عندما نقول أن أيدينا ممدودة للسلام نحن مع الحوار المؤتمر الشعبي العام مع الحوار المؤتمر الشعبي العام كما تعرفون هو حزب الوسطية والاعتدال المؤتمر الشعبي العام أسس على الحوار وأسس من رحم المجتمع اليمني لم تكن لدينا أيدلوجيات خارجية وبالتالي نحن جزء من هذا الوطن وتقع علينا مسئولية كبيرة أيدينا ممدودة للسلام لا للاستسلام يوقفوا الحرب والعدوان يرفعوا الحصار على شعبنا ونحن جاهزين مستعدين وأيدينا ممدودة للسلام .



مضيفا: وفي ذات الوقت أيدينا ممدودة للحوار في الداخل ،نحن في المؤتمر الشعبي العام أيدينا ممدودة للحوار في الداخل الوطن يتسع للجميع لا يمكن لأحد أن يلغي أحد من الوجود كلنا موجودين وعلينا أن نفتح صدورنا للجميع ، الوطن وطننا جميعا ليس وطن المؤتمر الشعبي العام أو وطن هذا الحزب أو ذاك وكلا بحجمه .



وأشار الزوكا إلى المؤامرات والتحديات التي استهدفت المؤتمر الشعبي العام منذ العام 2011 ومحاولات والإقصاء والتضييق الذي تعرض له كوادر المؤتمر إلا أنه ظل صامداً ومتماسكاً وقال: هناك مؤامرة أحيكت ضد المؤتمر الشعبي العام منذا العام 2011م تأمروا علينا أقصوا كوادرنا أضطهدوهم تعرضوا لضغوطات لكنهم لم يستطعوا أن يقصوا المؤتمر الشعبي العام من قلوب أعضائه ، وظل المؤتمر الشعبي العام متماسك بفضل تماسكم أنتم الذين في الميدان وفعلا نحن نعتز بهذا التماسك وأدعوكم اليوم الى مزيد من التلاحم إلى مزيد من الصبر إلى مزيد من التضحية من أجل الوطن ومن أجل المؤتمر الشعبي العام تضحياتكم وصمودكم وصبركم هو المطلوب وأطلب منكم أن تلتحموا بالجماهير وتلتحموا بالمواطنين وتلتحموا بالناس.



وسخر الأمين العام للمؤتمر من الحملات الاعلامية التي تقودها بعض القنوات والصحف والمواقع الصفراء والأبواق المأجورة للإساءة للمؤتمر وقيادته وقال : الذين اليوم يحاولون أو يظهرون في بعض المنابر أو بعض المواقع أو بعض الصحف الصفراء لتشويه السمعة نريد أن نقول لهم أنتم كمن يحرث في البحر ، لا يمكن لكم أن تنالوا من زعيم بحجم الوطن زعيم بحجم الوطن زعيم ضحى بكل ما يملك من أجل الوطن ضحى بكرسي السلطة من أجل قطرة دم لا تسيل وأسالتوها في كل الشوارع وأسالتوها في كل القرى واليوم تتشدقون التاريخ لن يرحم والتاريخ سيسجل عدوانكم الغاشم على الوطن سيسجل مؤامراتكم على الوطن وسيسجل بأحرف من نور لعلي عبد الله صالح أنه حافظ على وطنه وسلمه من أجل حقن دمائه .



واكد ان تلك الحملات لن تستطيع النيل من المؤتمر وقال :الصحف الصفراء والمروجين للإشاعات أقول لكم نحن في المؤتمر الشعبي العام لا تضيق صدورنا بالرأي والرأي الأخر نحن حزب الوسطية والاعتدال ما تهزنا الأقاويل ما هزتنا الصواريخ ما هزتنا الطائرات ، عاد بهيزنا المفسبك وإلا بتهزنا صحيفة صفراء نحن أكبر من هذا كله فلا أريدكم أن تلتفتوا لهم ولا تتحسسوا من هذا الأشياء بالعكس نحن مع النقد والرأي والرأي الأخر وطبيعي ومعروف لا ترمي إلا الاشجار المثمرة .



ودعا الامين العام الى تعزيز التلاحم الوطني وتفعيل العمل التنظيمي وقال :أدعوكم إلى العمل الجاد أيضا التنظيمي في المؤتمر الشعبي العام أتمنى أنه نحنا لدينا جبهة الوطن صحيح نحافظ عليها وأيضا لدينا جبهة تنظيمية ينبغي أن نعمل ونعزز من اجتماعتنا التنظيمية ونعزز من عملنا التنظيمي و نعزز من الاستقطاب التنظيمي من استقطاب الكوادر والكفاءات ونفتح صدورنا للجميع نعمل بكل ما من شانه في سبيل رفد المؤتمر الشعبي العام بالدماء الجديدة رفد المؤتمر الشعبي العام بالشباب والشابات في كل مكان لا بد الشباب والشابات هم عماد المستقبل.



وعبر الزوكا في ختام كلمته عن شكره لكل التربويين وقال : أشكر أيضا كل التربوين في كل مكان في أمانة العاصمة وفي كل الوطن على جهودهم المضنية والكبيرة الذي يبذلوها نحن اليوم لماذا اخترنا اليوم يوم الخميس للقاء لأننا في المؤتمر الشعبي العام نحترم التعليم ولا نريد أن نعطل دقيقة واحدة من أوقات المعلمين والمعلمات ، لأننا نحترم الدولة ومؤسساتها ونريد الكل أن يحترم الدولة ومؤسساتها لا يمكن أن تبنى دولة دون أن نحترمها جميعا لا يمكن أن يكون هناك عدالة دون أن نلتزم جميعا للدستور والقانون .

